Constantin Enceanu, despre ultimele clipe de viață ale lui Petrică Mâțu Stoian! Putea artistul să fie salvat? „Obținusem aprobare să îl aducem cu elicopterul la București”

Veste morții fulgerătoare a lui Petrică Mâțu Stoian a luat prin surprindere pe toată lumea. Artistul a decedat seara trecut, la vârsta de 61 de ani. Colegii de breaslă sunt șocați, iar Constantin Enceanu a vorbit despre ultimele clipe de viață ale acestuia. Cu ochii în lacrimi a declarat că dacă artistul mai rezista până dimineață urma să fie transferat în Capitală și existau șanse să supraviețuiască.

Cu lacrimi în ochi și vizibil îndurerat, Constantin Enceanu a vorbit despre situația grea în care Petrică Mâțu Stoian s-a aflat. Acesta a declarat că dacă interpretul de muzică populară reușea să reziste până dimineață ar fi fost transportat de urgență într-un spital din Capitală și exista posibilitate să fie salvat.

Însă, din păcate, seara trecută în jurul orei 19:00, regretatul artist a intrat în stop cardio respirator, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul. (CITEȘTE ȘI: CÂND VA FI ÎNMORMÂNTAT PETRICĂ MÂȚU STOIAN + UNDE VA AVEA LOC PRIVEGHIUL)

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre Petre la trecut, a fost pentru mine ca un frate mai mare. Când am auzit că îi este rău… mă rugam la Dumnezeu să îmi de o putere cât să pot să fac ceva să îl ajut. Am încercat tot posibilul, am întins toate antenele, să îl luăm de la Reșița și să îl ducem la București, obținusem aprobare să îl aducem cu elicopterul la București, toate astea numai dacă Petre rezista până dimineață. Din nefericire inima lui a încetat să mai bată.

A fost un șoc pentru că eram în legătură telefonică cu domnul profesor Gușman și am aflat o veste foarte proastă, Petre a intrat în stop cardio respirator, trebuie să reziste măcar procedurilor și dacă depășește acest moment critic cu siguranță până dimineață va rezista și o să îl aducem la București. Vorbind cu dânsul la telefon s-a panicat și a zis «cred că moare» și atunci a ieșit o doamnă și i-a spus dumnealui că a murit.”, ne-a declarat Constantin Enceanu, cu ochii în lacrimi.

Constantin Enceanu, despre ultimele clipe de viață ala artistului

Constantin Enceanu a vorbit și despre ultimul moment în care l-a văzut pe Petrică Mâțu Stoian. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu trei zile, atunci când regretatul artist i-a mărturisit că intenționează să se interneze la o clinică din Reșița.

„Ne-am întâlnit ultima dată joi la o filmare și după ce am terminat filmarea, după ce am spus câteva glume, îmi zice: «Costel vreau să plec mâine la Reșița, la o clinică privată, că uite după ce am avut covid-ul astă simt că am o respirație mai greoaie, vreau să mă duc să îmi refac plămânul.15 zile o să plec din localitate și o să fiu acolo. Vreau să mă relaxez să fiu bine.»

S-a relaxat o jumătate de zi, a plecat vineri dimineața și când am auzit vineri după amiaza de situația în care este nu mi-a venit să cred și în câteva ore nu mi-a venit să cred că trebuia să vorbesc la trecut desper Petrică”, ne-a mai declarat Constantin Enceanu.

(VEZI ȘI: FIUL DE SUFLET AL LUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN, DEVASTAT DE DURERE! ALIN GABRIEL MATEI, DECLARAȚII SFÂȘIETOARE: ”PENTRU MINE E NEMURITOR!”)