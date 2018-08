Contre între Gigi Becali și Nicolae Dică după calificarea norocoasă în play-off-ul Europa League!

În ciuda calificării norocoase obținute de FCSB în play-off-ul Europa League, în urma victoriei din prelungiri cu Hajduk Split, scor 2-1, finanțatorul FCSB, Gigi Becali a declarat că în acest moment echipa sa nu are valoare de Europa.

„Nu avem echipă mare, ăsta a fost un test. În momentul în care ai marcat un gol, normal, cu o echipă ca asta, trebuie sa marchezi al doilea gol, să ții de minge, deci nu avem echipă de bărbați adevărați, cu care să jucam competiții mari. Ce pot face? Să le dau eu bărbăția mea? Așa sunt născuți, nu ai ce să le faci. Ce pot să îi fac eu lui Tănase?”, a declarat Gigi Becali la finalul meciului.

Nicolae Dică, antrenorul principal al roș-albaștrilor a rămas surprins de afirmațiile patronului și i-a răspuns acestuia în cadrul conferinței de presă.

Dică i-a transmis lui Becali că poate ar trebui săs coată în evidență aspectele pozitive în acest moment și nu pe cele negative.

„Întotdeauna e loc de mai bine, dar să nu începem acum să spunem că am câștigat în minutul 93 și că nu trebuia să ne calificăm, să nu începem cu lucrurile negative, cum facem de obicei. Asta e părerea patronului, eu am încredere în acești băieți. Vedem ce se va întâmpla pe viitor. Echipa marchează goluri în Europa. În 4 meciuri am primit doar un gol”, a fost replica lui Nicolae Dică.

În play-off-ul Europa League, FCSB se va confrunta cu austrieicii de la Rapid Viena care au trecut în turul III preliminar de Slovan Bratislava.