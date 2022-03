Controversatul vlogger Alexandru Bălan, cunoscut mai mult sub numele Colo, are cu ce se lăuda. Și-a luat mașină, o Cupra Formentor, pe care ar fi plătit aproximativ 40.000 €. Și-a chemat „gașca”, într-o parcare din Băneasa, și a prezentat-o. Amicii au admirat „bijuteria” din priviri, ba chiar au ”pipăit-o”. CANCAN.RO are filmarea și v-o prezintă, în exclusivitate.

Alexandru Bălan, vlogger-ul care atrăgea atenția publică după declarațiile halucinante făcute la adresa minorelor și care ajungea chiar în fața justiției, e pe cai mari. A câștigat binișor, chiar și în acea perioadă în care cei mai mulți dintre urmăritori, și nu numai ei, l-au pus la zid, iar nu demult a făcut o achiziție pe măsură: o mașină pentru care a scos din buzunar nu mai puțin de 40.000 de euro!

Este vorba de o Cupra Formentor, cu un propulsor „feroce”, de 2.0 litri și cu o putere de 310 cai. Nu e totul! Tehnologie 4 Drive și cutie de viteze DSG în 7 trepte, un spoiler pe spate dinamic, cu o secțiune frontală mai suplă. Și calitățile SUV-ului nu se opresc aici. E clar, Colo a simțit nevoia să împărtășească bucuria alături de prieteni, iar întâlnirea de seară, într-o parcare din Băneasa, a fost de bun augur pentru vlogger.

Colo, condamnat pentru instigare la viol: 24.000 de lei, amendă penală!

Alexandru Bălan devenea cu adevărat cunoscut după ce făcea declarații controversate la adresa minorelor, pe canalul lui de Youtube, unde a adunat peste 900.000 de abonați. Avea să fie acuzat de instigare la viol, fiind condamnat la plata unei amenzi penale de 24.000 de lei.

Partea profitabilă a deja celebrului vlogger? În urma scandalului, contul său de YouTube ar fi înregistrat o creștere fulminantă, la fel și numărul de vizualizări. Altfel, Colo continuă să facă bani frumoși din YouTube. De la începutul scandalului, în doar puțin timp Colo reușise să-și crească numărul de views pe zi cu o medie de 100.000.

