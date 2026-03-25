Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a surprins publicul, mai ales că relația lor era percepută drept una stabilă și bine consolidată în peisajul monden românesc. Cei doi formau un cuplu de aproximativ opt ani, relația lor începând în 2018 și culminând cu o căsătorie oficializată în 2022. De-a lungul timpului, au fost prezenți constant în atenția fanilor, atât prin aparițiile publice, cât și prin activitatea profesională, reușind să construiască imaginea unei relații echilibrate.

Cu toate acestea, anunțul separării a venit neașteptat și a generat numeroase întrebări legate de motivele care ar fi putut conduce la această decizie. În lipsa unor explicații detaliate din partea celor doi, au apărut inevitabil speculații, unele dintre ele concentrându-se asupra diferențelor de viziune privind viața de familie.

Care ar fi fost motivul separări

Unul dintre subiectele frecvent aduse în discuție în jurul relației lor a fost cel legat de întemeierea unei familii și apariția unui copil. Având în vedere vârstele lor, el 36 de ani, ea 32, și durata considerabilă a relației, mulți s-au întrebat dacă acest aspect ar fi putut deveni un punct sensibil în cuplu. În contextul social actual, există adesea o presiune implicită legată de momentul în care un cuplu decide să aibă copii, mai ales după căsătorie.

De-a lungul timpului, cei doi au lăsat să se înțeleagă că stilul lor de viață agitat, marcat de deplasări frecvente și un program profesional solicitant, ar fi putut influența planurile personale. Activitatea intensă din domeniul muzical și aparițiile constante pe scenă sau în diverse proiecte ar fi putut contribui la amânarea unor decizii importante privind viața de familie.

În cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici, cei doi au fost întrebați dacă își doresc copii. Însă, niciunul dintre ei nu părea prea sigur pe această nouă schimbare în familia lor.

Codruţa Filip: Răspunsul este foarte simplu, când vrea Dumnezeu, că nu hotărâm noi nimic. Când vrea Dumnezeu, o să se întâmple. Noi oricum alergăm, suntem foarte stresați, suntem mereu pe drumuri, e greu, știi? Nu suntem liniştiţi, zen și atunci când vrea… Valentin Sanfira: Eu am crezut că, copilul îl faci că vrei tu, gata acum ne apucăm, facem copil și copilul pac-pac iese, nu-i așa.

Foto: social media

Au divorțat după Desafio! Codruța Filip, primele declarații despre despărțirea de Valentin Sanfira

Ce avere au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt