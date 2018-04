Familia băiatului de nouă ani, mort în 2010 în urma unei culpe medicale pentru care doi medici din Slatina au fost condamnaţi, miercuri, definitiv, la câte trei ani şi jumătate de închisoare cu executare, consideră că pedeapsa este mult prea blândă. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, a fost acasă la rudele lui Cristi, copilul căruia cei doi medici nu i-au nicio șansă, în urmă cu opt ani. Doctorii Paul Iancu şi Mircea Tusciuc au ajuns, miercuri seară, în închisoare, însă acum spitalul a rămas fără singurul medic ortoped pediatru. Prin urmare, cazurile vor fi trimise la alte spitale, din judeţele limitrofe. (VEZI ȘI: EI SUNT VINOVATI PENTRU MOARTEA LUI CRISTI!)

Familia lui Cristian Grigore privește, în gol, către câteva poze. Alături de o cană pe care apare chipul băiatului lor, sunt singurele lucruri care le-au mai rămas să le amintească de el.

După un proces istovitor, care s-a întins pe opt ani, spun că pedeapsa primită de medici este prea blândă.

“Aici e ultima dată când apare, pe 5 mai i-am făcut ziua de naștere, l-am sărbătorit”, spune Ionela Grigore, mama copilului, cu lacrimi în ochi, uitându-se la fotografiile băiețelului ei, mort în urmă cu opt ani.

“Am rămas cu durerea până mă voi duce lângă el”

Femeia nu este mulțumită de pedeapsa primită de cei doi medici. “Оricum durerea… nu o mai duce nimeni. Am rămas cu asta, cu asta voi rămâne. Până mă voi duce lângă el. Pur și simplu nu am cuvinte. Legea știe ce are de făcut”, adaugă Ionela Grigore.

“Credeți că e o pedeapsă prea blândă?”

„Este, dar ce să facem?”, mai spune mama lui Cristi. (CITEȘTE ȘI: O PACIENTĂ ACUZĂ UN MEDIC DE MALPRAXIS ȘI CERE 600.000 DE EURO!)

S-a rugat pentru un alt copil și… l-a primit

Femeia s-a rugat imediat după ce l-a pierdut pe Cristian ca Dumnezeu să le dea un alt băiat. Și l-a primit după doi ani.

“Am primit scrisori de încurajare de la oameni, din țară. Îmi spuneau că dacă vreau să nu mai sufăr atât de mult să mai fac un copil, să trec mai repede peste această dramă. Și a venit pe lume Cornel. Acum are șase ani”, explică mama, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

Rudele copilului spun că a fost un proces foarte greu. “Оpt ani ne-au trimis de la o instanță la alta. Ba la Slatina, ba la Craiova. A fost foarte greu, dar nu ne-am pierdut speranța. Am crezut, până la urmă, că vor ajunge în închisoare, dar e prea blândă pedeapsa”, spune și Viorica Olteanu, mătușa copilului. (NU RATA, AICI: MEDICII LEGIŞTI S-AU CRUCIT CÂND AU EXAMINAT TRUPUL TINEREI GRAVIDE DIN IAŞI!)

Spitalul a rămas fără singurul ortoped pediatru

Conducerea spitalului unde mai activa unul dintre medicii condamnați spune că acum unitatea medicală a rămas fără singurul doctor ortoped pediatru. “La nivelul Spitalului Județean de Urgență Slatina, secția unde domnul doctor Tusciuc a activat până în ziua de ieri (miercuri, n.r.) își va continua activitatea cu… numai în ceea ce privește activitatea de chirurgie pediatrică, el fiind până ieri singurul medic în specialitate ortopedie pediatrică”, declară Cătălin Pătru, director medical al Spitalului Județean Slatina.

Colegiul Medicilor: “Suntem alături de colegii noștri”

Cazul medicilor condamnați la închisoare pentru ucidere din culpă a șocat conducerea Colegiului Medicilor Olt. “Noi nu ne putem exprima decât surprinderea, supărarea, suntem alături de colegii noștri, dar e o hotărâre a instanței la care toată lumea nu are de ales decât să tacă”, este reacția lui Costache Marinache, președintele Colegiului Medicilor Olt.

Paul Iancu şi Mircea Tusciuc, cei doi medici slătineni au fost condamnați definitiv la trei ani și jumătate de închisoare pentru ucidere din culpă! Se fac vinovați de moartea unui copil de numai nouă ani. Faptele s-au petrecut în 2010, atunci când băiețelul a ajuns la spital cu fractură la antebrațul stâng.

L-au trimis acasă, în primă instanță, după ce i-au montat o atelă, însă, cum starea sa de sănătate era în continuare gravă, a fost reinternat și i s-a amputat brațul. La o zi distanță, s-a stins din viață din cauza complicațiilor.