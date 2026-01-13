Acasă » Știri » Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek a izbucnit nervos: „Îmi plângea cu hohote și nu reușeam să aflu de ce”

De: Alina Drăgan 13/01/2026 | 18:57
În cea mai nouă ediție a emisiunii „Dan Capatos Show” de la CANCAN.RO invitată a fost Melek, văduva lui Dani Vicol. După declarațiile recente făcute de Mario Iorgulescu, aceasta a oferit replica, strigându-și durerea și chinul pe care ea și familia ei l-au îndurat în ultimii șase ani. Melek a vorbit și despre cât de mult îi simte lipsa soțului, atât ea, cât și cei doi copii ai săi. Fiul lui Dani Vicol încă varsă lacrimi amare și strigă că îi este dor de tată.

Melek, văduva lui Dani Vicol, a fost invitata lui Dan Capatos în ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Dan Capatos Show, care se difuzează de luni până joi, pe contul oficial de Facebook și canalul de YouTube CANCAN.RO. În cadrul unui interviu interesant, acesta a reacționat la declarațiile recente făcute de Mario Iorgulescu.

Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma lui au rămas soția, Melek, și cei doi copii. Acum, văduva acestuia tună și fulgeră. Declarațiile recente ale lui Mario Iorgulescu au revoltat-o pe aceasta și a venit cu replica.

În cadrul interviului de la Dan Capatos Show, Melek a vorbit despre câtă suferință a adus Mario Iorgulescu pentru familia sa și despre cum copiii lui Dani Vicol încă îi plâng moartea.

„Victima cu adevărat e în pământ și nu are cum să își exprime durerea și ce s-a întâmplat, că e mort, e în pământ. Dacă Mario Iorgulescu a rămas în viață asta înseamnă că trebuie să ne legăm la ochi cu toții și să fim cu toții proști și să uităm cine e cu adevărat victima în joc?

Aduc aminte ceva din viața mea personală, cu toate că am spus că nu o să vorbesc despre viața mea personală. Copilul meu acum 7-8 luni, vara trecută, îmi plângea cu hohote și tot nu reușeam să aflu de ce plânge. 10 minute l-am lăsat să plângă efectiv. La final să îmi spună că îi este și lui dor de tati.

Ce pot să îi spun eu unui copil de 6 ani? În propoziția asta spusă de el, ce pot să îi spun eu la copilul ăla? Să-i spun că Mario Iorgulescu l-a omorât că era beat și drogat? Și acum eu pot să îi halesc lui Mario Iorgulescu să spună că s-a chinuit 6 ani de zile și că e suficient? Păi cu ce te-ai chinuit? Unde e chinul? Că asta vreau să scot în evidență? Omul ăla e în pământ de 6 ani, i-au putrezit oasele”, a declarat Melek.

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00

×