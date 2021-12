Corina Caragea, dezvăluiri despre momentul în care va deveni mămică pentru prima oară: ”Mi-am programat să fac asta când vreau”

Corina Caragea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri sportive din România. În ciuda faptului că este celebră, vedeta și-a ținut viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Deși apare pe sticlă încă din 2013, puțini știu detalii despre viața personală a Corinei Caragea. Și asta pentru că a fost mereu discretă în ceea ce privește acest aspect. Corina Caragea și Robert Pongracz formează un cuplu de aproximativ nouă ani.

Bărbatul din viața ei a cerut-o în căsătorie în anul 2016, iar în 2018 și-au unit destinele. Nunta a fost una discretă, dar într-o locație de vis, în Toscano, Italia. În cadru unui interviu, Corina Caragea a vorbit despre compromisurile din relație, dar și despre momentul în care va deveni mamă.

”Cu timpul am înțeles că nu am de ce să mă justific în fața nimănui, mai ales necunoscuți, că întotdeauna răutăcioși vor exista, indiferent de ce zic sau fac și că e normal și să existe o curiozitate, mai ales când nu lași ușa deschisă către viața ta personală. Nu că aș ascunde ceva urât, cum cred unii, însă pur și simplu pun mult preț pe protecția celor dragi și dacă eu am ales acest drum și stau în bătaia puștii, ei nu au de ce să facă asta, să fie expuși, judecați, atacați.

Așa am făcut cu părinții, sora sau partenerul de viață, indiferent cine a fost. Exclus să fiu vreodată eu în această situație lașă (n.r. să facă compromisuri). Este o situație comodă în care aleg să stea și femeile, dar și bărbații și pentru asta găsesc tot felul de scuze – pentru copii, pentru stabilitate financiară, pentru gura lumii. Mereu am fost liberă, deschisă și transparentă, în orice fel de relație. Când am mai simțit că e locul potrivit pentru mine 100%, am spus-o și nu am pierdut vremea mințindu-mă”, a mărturisit Corina Caragea pentru Libertatea.

Corina Caragea, dezvăluiri despre copil

Robert Pongracz, soțul vedetei, este de origine evreiască, s-a născut în România și este vicepreşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). În ciuda faptului că formează un cuplu de ani buni, Robert și Corina nu au decis încă să devină părinți.

”Eu mi-am programat să fac asta când vreau eu. Nu acum, deci nu am o proiecție. Cred că aș fi cu temele bine făcute și deloc potrivite cu realitatea din teren (râde). Am acest defect de a mă pregăti temeinic pentru orice, iar în această meserie nu e o garanție că dacă ți-ai învățat lecția, iei notă mare. (zâmbește) Cred însă că nu e pentru oricine și implică dedicare 100% și responsabilitate”, a mai spus vedeta.