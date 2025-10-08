Acasă » Știri » Coșmarul trăit de o fostă ispită de la Insula Iubirii! Cineva a încercat să intre peste ea, în casă: „Am auzit-o cum spunea…”

Coșmarul trăit de o fostă ispită de la Insula Iubirii! Cineva a încercat să intre peste ea, în casă: „Am auzit-o cum spunea…”

De: Anca Chihaie 08/10/2025 | 09:21
Coșmarul trăit de o fostă ispită de la Insula Iubirii! Cineva a încercat să intre peste ea, în casă: „Am auzit-o cum spunea...”
Ispita de la Insula iubirii, Amelia, a tras o sperietură de mama focului! Tânăra, aflată singură acasă, a auzit niște zgomote la ușă și cum două persoane ar fi încercat să intre peste ea. Iată ce a declarat ispita!

Amelia, cunoscută pentru participarea la sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, se confruntă de câteva zile cu o problemă care i-a schimbat lumea: oameni necunoscuți au încercat să pătrundă în apartamentul în care locuiește singură. De frică, aceasta nu a putut să se ducă să vadă cine este, însă este supusă să ia măsuri.

Prin ce coșmar a trecut Amelia

Fosta ispită a spus că, incidentul a avut loc într-un moment în care se afla acasă și a auzit cum cineva începe să intre pe ușă. Pentru a nu fi descoperită, nu a verificat imediat cine era în fața ușii, dar a auzit conversații între două persoane care încercau să intră în apartamentele din bloc.

Evenimentul a generat o reacție puternică de teamă, mai ales pentru că Amelia locuiește singură și se teme, mai ales atunci când nu se află acasă. Aceasta a mărturisit că nu este singura care a fost afectată: și alți vecini, în special femeile care locuiesc singure, au raportat situații asemănătoare. Acest lucru sugerează posibilitatea ca cei care încearcă să pătrundă în apartamente să aibă informații interne sau să folosească un anumit tipar.

”Abia ce mă ridicasem din pat și am auzit cum cineva încerca ușa cu cheia. Încerca, practic, să intre în casă la mine. Automat, nu am ieșit, dar nici n-am încercat să mă uit pe vizor, ca să nu-și dea seama că sunt în casă. Am auzit că erau un bărbat și o femeie și am auzit-o pe femeie cum îi spunea acestuia: „Ce faci acum, încerci toate ușile?

Nu știu dacă acesta era jocul lor, să încerce și apoi să spună că, vai, erau amețiți și nu știau în ce apartament să meargă. Am înțeles că și alte vecine de-ale mele au pățit la fel. Și ele sunt tot singure. Înseamnă că cineva are un pont. M-am speriat destul de tare. Locuind singură, nu e tocmai plăcut să vezi cum cineva încearcă să intre în casă peste tine. Eu încuiasem prin interior și nu aveau cum să intre, dar mă întreb ce o să se întâmple când voi fi plecată de acasă”, a declarat Amelia pentru Spynews.ro.

Amelia a anunțat situația și a transmiso și reprezentanților asociației de proprietari și administrației. Răspunsul pe care l-a primit a fost că Poliția va fi sesizată doar în cazul unor alte tentative, ceea ce a determinat-o să ia măsuri suplimentare pentru a-și îmbunătăți securitatea. În planurile ei intră instalarea unei camere de supraveghere sau a unui vizor cu cameră, pentru a putea vedea imediat persoanele care se prezintă la ușă și pentru a avea dovezi în cazul în care va cere ajutorul autorităților.

