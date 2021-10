Cosmin Cernat a prezentat cele trei sezoane ale show-ului „Exatlon”, iar Mario Fresh a concurat în echipa „Faimoșilor” în ultimul sezon. Iată că prietenia legată în Republica Dominicană a depășit toate granițele, iar paparazzii CANCAN.RO au surprins bucuria revederii celor doi.

Cosmin Cernat a legat relații strânse cu concurenții de la „Exatlon” pe perioada competiției, unii dintre aceștia având un loc special în inima prezentatorului TV, chiar și după terminarea show-ului. La momentul în care a intrat în cursa pentru marele premiu, Mario Fresh avea doar 19 ani. Prezentatorul emisiunii s-a arătat impresionat de decizia tânărului și iată că, spre surprinderea tuturor, Cosmin Cernat și Mario Fresh încă își vorbesc.

Mai mult decât atât, Cosmin Cernat i-a lansat mai multe invitații lui Mario, care a acceptat cu drag să facă parte din proiectele acestuia. Acum, CANCAN.RO a surprins bucuria revederii dintre cei doi, într-un cadru neoficial, în care „măștile” nu își aveau rostul. Înainte de o sesiune de cumpărături la magazinul din apropierea casei sale, Mario Fresh a dat nas în nas cu nimeni altul decât Cosmin Cernat.

În ce relații au rămas Cosmin Cernat și Mario Fresh?

Solistul s-a dat jos din bolidul său de lux și, spre bucuria lui, s-a întâlnit cu prezentatorul TV. Zâmbetul și-a făcut apariția pe fața lui Mario Fresh, fiind urmat de cel al lui Cosmin Cernat și de clipe bune de discuții. Cei doi au stat în fața magazinului, unde au vorbit vrute și nevrute ca, mai apoi, să își continue drumul. Mario Fresh a pornit cu pași repezi către magazin, în timp ce omul de radio și televiziune s-a îndreptat în direcția opusă, dar mult mai relaxat.

Graba cântărețului se poate datora ținutei pentru care acesta a optat. La început de octombrie, când temperaturile din termometre sunt în continuă scădere, Mario încă forțează vara. Dacă prezentatorul TV era îmbrăcat „regulamentar”, cu hanorac, vesta și pantaloni lungi, interpretul a optat pentru o ținută primăvăratică, formată din pantaloni scurți, tricou și hanorac.

Cosmin Cernat a avut o copilărie dificiă: „Am crescut destul de greu”

„Nici nu știu cu ce să încep, cu lucrurile frumoase, cu cele mai puțin frumoase… care mi-au marcat copilăria. (…) Eu am crescut destul de greu, locuiam într-un bloc comunist, cu igrasie. Iarna dormeam eu cu tatăl meu într-o cameră, și fratele meu cu mamaia mea în bucătărie, pentru că nu se putea sta în apartamentul nostru cu trei camere, din cauza igrasiei…

În fiecare an zugrăveam. (…) Am avut o copilărie nu tocmai confortabilă, dar caldă, datorită mamaiei mele, care m-a crescut, și a tatălui meu. Nu vreau să spun că n-a fost bine, a fost foarte bine! Mamaia și tata au fost niște oameni care ne-au dat, fiecăruia dintre noi, 20 de ani din viață lor. Când mamaia s-a prăpădit am plâns o zi întreagă, fără să mă opresc”, a mărturisit Cosmin Cernat, despre copilăria sa, în emisiunea pe care o moderează la radio.