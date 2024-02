Cosmin Natanticu, la un pas de moarte! I-au pus când rău, dar a scăpat ca prin urechile acului: „Au venit să mă omoare”

Cosmin Natanticu este unul dintre cei mai apreciați comedianți din România. Acesta este în lumina reflectoarelor de ceva timp și se bucură de numeroși fani. Acum, comediantul este mai mereu cu zâmbetul pe buze, însă lucrurile stăteau diferit înainte să devină celebru. Se pare că acesta a fost de mai multe ori la un pas de moarte, iar acum a vorbit despre experiențele teribile prin care a trecut. Uneori comediantul se miră că încă mai este în viață.

Înainte de a cunoaște celebritatea, Cosmin Natanticu a lucrat pentru o bună perioadă într-o benzinărie, iar acolo a trecut prin numeroase peripeții. La locul de muncă, comediantul a sfidat moartea de multe ori. Acesta a trecut prin întâmplări greu de imaginat și era de nenumărate ori să tracă în neființă, atât din cauza lui, cât și a altora. Ce i s-a întâmplat lui Natanticu la benzinăria la care lucra?

(CITEȘTE ȘI: COSMIN NATANTICU, LA UN PAS SĂ RENUNȚE LA POWER COUPLE! A URLAT LA CEI DIN JUR ȘI… IMAGINILE AU „SCĂPAT” DE LA MONTAJ. „OPREȘTE-L!”)

Invitat în cadrul unui podcast, Cosmin Natanticu a vorbit despre viața lui de dinainte de celebritate. Așa cum spuneam, acesta a lucrat într-o benzinărie, iar acolo a avut parte de numeroase momente la limită. Comediantul a povestit că într-o seară, atunci când lucra pe tura de noapte, era să fie propriul său călău. Mai exact, acesta a avut strălucita ideea de a aprinde focul cu benzină, în loc de motorină.

„Am avut niște experiențe foarte tari la benzinărie. Era să mor de foarte multe ori. Aveam încălzire pe centrală în bucătărie. Când lucram de noapte, eu doar atâta făceam, trebuia să întrețin focul, din când în când, din oră în oră, să mă duc să mai bag pe foc lemnele alea. Dacă eu eram terminat cu somnul, cum sunt și acum, adormeam și se stingea focul.

Aveam lemne, aveam cărbune și nu se aprindea. Am zis că nu știu eu să aprind. Păi n-am eu benzină la pompă aici?! Am băgat benzină în centrală. M-am dus să fac focul cu benzină, nu cu motorină. Am pus lemne, am pus jar. Am aprins jarul și într-o doză din aia am aruncat benzină. Normal că a venit pe mine și nu numai pe mine că aveam lemne pe jos. Strigam ca prostul că arde. Eu eram singur acolo, nu era nimeni”, a povesti Cosmin Natanticu, în cadrul podcast-ului realizat de Mihai Bobonete.