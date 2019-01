Cosmin Seleși, prima reacție după accidentul de la schi: ”Bine că am scăpat de operație!” Vedeta a povestit totul

Cosmin Seleși, fostul coprezentator al emisiunii Te cunosc de undeva, și noul concurent al celui mai dur reality-show, „Asia Express – Drumul Elefantului”, a povestit pas cu pas accidentul de la schi, în urma căruia și-a rupt mâna. Cosmin este însă bucuros că a scăpat de operație.

Cosmin Seleși, 41 de ani, a avut parte de o vacanță de iarnă plină de peripeții. Actorul și-a rupt mâna pe pârtia de schi și va trebui să o țină imobilizată o lună și jumătate: „Mă aflam pe pârtia de schi, alături de Tudor (n.n. fiul său). Am evitat un copil și am căzut pe mâna stângă. Imediat, am fost transportat de echipajul de salvamontiști la spital, unde am primit îngrijirile medicale de specialitate. Acum câteva zile m-am întors în țară. Și sunt bine. Sunt pe mâinile unui medic foarte bun, aici, în țară. Am în continuare dureri, dar mă refac. Mă bucur că am scăpat de operație”, a dezvăluit Cosmin Seleși.

Accident de mașină, în urmă cu un an

Cosmin poate fi catalogat drept un om ghinionist. Chiar el povestea, anul trecut, că a avut un accident de maşină şi că automobilul în care se afla s-a răsturnat într-un şanţ. „Am reuşit să ies după 20 de minunte. M-am răsturnat un pic cu maşina în şanţ, de prost. Am tras un pic dreapta să îi fac loc unei doamne, unei şoferiţe şi m-am dat de tot. Am scos maşina de acolo”, a povestit Cosmin Selesi la TV.