Cosmin Seleși s-a infectat cu COVID-19. Care este starea de sănătate a fostului prezentator de la Antena 1

În urmă cu mai bine de doi ani, virusul COVID-19 a pus „stăpânire” pe întreaga planetă. Boala a făcut numeroase victime şi se pare că situaţia se înrăutăţeşte din nou. Printre cei infectaţi de noul val se numără şi Cosmin Seleşi. Iată care este starea de sănătate a fostului prezentator de la Antena 1.

În ultimii doi ani, mii de oameni au fost infectaţi cu temutul virus, unii au făcut forme uşoare, alţii mai grave, iar din nefericire mulţi au decedat din cauza complicaţiilor. În prezent, o mare parte din poluaţie a decis să se imunizeze şi să scadă astfel şansele de a se îmbolnăvi.

Cu toate acestea, în ultima perioadă cazurile de COVID-19 cresc de la o zi la alta, iar un nou val al pandemiei ar putea apărea la sfârșitul verii, potrivit specialiştilor.

Cosmin Seleși s-a infectat cu COVID-19

Printre cei care s-au infectat se numără și Cosmin Seleși. Printr-un mesaj publicat pe reţelele de socializare, fostul prezentator i-a anunţat pe cei care îl urmăresc în ce stare se află.

Se pare că, cel puțin pentru moment, boala nu a venit cu simptome prea dure. Cu toate acestea, nu lipsesc durerile musculare și cele de gât.

”Ei bine, da! Am reușit să fac Covid după doi ani! Momentan sunt bine, dureri musculare și dureri în gât! Vă țin la curent! Doamne ajută”, a scris Cosmin Seleși pe conturile sale de socializare.

Cu ce se ocupă Cosmin Seleşi, după ce a renunţat la televiziune

Cosmin Seleși, ajuns la 44 de ani, a renunțat, de câteva luni, la cariera în televiziune. Fosta vedetă Antena 1 a investit într-un proiect personal de care este foarte mândru.

Cosmin Seleși și-a înființat propriul band cu care cântă la diverse petreceri private, dar și la nunți și la botezuri.

„Suntem 11 în total, cu mine în formație completă. Nu a fost ușor să-mi găsesc partenerii, din diverse motive și pretenții, de ambele părți. Mă bucur însă că am reușit să-mi duc la capăt acest proiect, la care lucrez de nouă sau zece ani. Am mizat aproape totul pe muzica românească a anilor `80, `90 și 2000. Am crezut că muzica asta poate spune și tinerei generații și am reușit să câștig pariul cu mine însumi. Pe alocuri am și reorchestrate unele piese, cu ajutorul celor din Cosmin Seleși Orchestra, dar în mare e vorba despre zeci de piese clasice care îmi sunt la fel de dragi ca atunci când le-am auzit prima dată”, afirmă Seleși pentru playtech.ro.