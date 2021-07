Cosmin Stanciu de la Survivor este singur. Primele declarații despre despărțire: „Nu pot să trimit poze că...”

Cosmin Stanciu, sportivul care a făcut parte din echipa Faimoșilor de la Survivor România, sezonul 2, a vorbit în premieră despre despărțirea de Laura, tânăra pe care o numea iubita lui, în timp ce se afla în Republica Dominicană.

Deși nu a dezvăluit concret motivul rupturii, așa că nu putem să știm cu adevărat dacă distanța și-a spus cuvântul, dar un lucru este cert. Cei doi nu mai sunt împreună.

„Mă întreabă cineva dacă am iubită, cineva mă întreabă dacă le arăt poze cu Laura, Laura fiind iubita mea, și acum, dacă mai am iubită. Poze cu Laura nu aș fi trimis niciodată pentru că nu e ea genul să apară la televizor sau în media.

Dar, răspund la cealaltă întrebare, nu, nu mai am iubită, nu mai suntem împreună, așa că nici nu pot să trimit poze că nu mai suntem împreună”, a declarat Cosmin Stanciu într-un live, pe Instagram.

Chiar dacă acum este singur, Cosmin a recunoscut, tot pe Instagram, că își dorește foarte mult ca la un moment dat să devină tată. „Mă întreabă cineva dacă as vrea să am copil. Bineînțeles, cred că oricine își dorește copil. Eu imi doream copil de mult, dar nu am găsit persoana cu care să fac asta.

Da, imi doresc de mult timp si cu siguranta o voi face atunci cand voi gasi persoana potrivita. In rest, nu m-as inhăma la așa ceva dacă nu e persoana care trebuie”, a mai spus fostul Faimos.

Cine este Cosmin Stanciu

Cosmin Stanciu are 33 de ani și este un nume important în lumea sportului din România, reușind să facă performanță în karate. Practică acest sport de pe vremea când era doar un copil, mai exact de la vârsta de șapte ani.

Pentru că de-a lungul timpului a acumulat o mulțime de cunoștințe, sportivul a hotărât că a venit momentul să dea mai departe tot ceea ce a învățat, astfel că acum îi pregătește și pe alți copii și adolescenți în acest sport.

