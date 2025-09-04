Acasă » Știri » Costel Gâlcă este invitatul special de astăzi, la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 18:30, pe YouTube – ProSport

Costel Gâlcă este invitatul special de astăzi, la „EXCLUSIV RAPID”, de la ora 18:30, pe YouTube – ProSport

De: Irina Vlad 04/09/2025 | 13:52
Costel Gâlcă este invitatul special de astăzi, la EXCLUSIV RAPID, de la ora 18:30, pe YouTube - ProSport

E pauză în liga 1, dar noi nu facem pauză, iar Ovidiu Ionescu abordează multe subiecte interesante cu antrenorul Rapidului. Aflăm de la Gâlcă cum a gestionat primele 3 luni în Giulești, ce așteptări are de la următoarele meciuri, cu U Cluj, FC Hermannstadt și Petrolul, cum l-a pus pe picioare pe Koljic sau de ce a insistat pentru transferul lui Lars Kramer.

Vorbim și despre penalty-urile refuzate Rapidului în primele 8 etape. Descoperim împreună și cum decurge o zi din viață antrenorului Costel Gâlcă și multe altele. Vă așteptam alaturi de noi de la 18:30, pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”! Să aveți o zi excelența!

