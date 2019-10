Tamara Buciuceanu Botez a murit marți, la 90 de ani, la spitalul Rlias, unde era internată de două săptămâni. Costin Mărculescu a avut o intervenție surprinzătoare, pe pagina de socializare, la scurt timp. El l-a atacat pe Ștefan Bănică Junior, unul dintre personajele principale din seria ”Liceenii”, unde Tamara Buciuceanu era profesoara de matematică, ”Isoscel”.

“A murit Tamara. Noi ii spuneam tanti Tama. A plecat spre mai bine și nu a luat nimic cu ea. În schimb, ne-a lăsat multe personaje nemuritoare in teatru, televiziune sau in film. Ele nu mor. Ele rămân pentru generații întregi, sa le descreteasca fruntile, sa le cultive. Asta înseamnă până la urma un ARTIST cu A mare! Asta a fost Doamna Tamara Buciuceanu! Mulțumesc pentru tot ce am învățat și m-ai învățat lucrând cu tine. Drum lin, tanti Tama!”, a scris Ștefan Bănică Junior pe contul său oficial de Facebook. (CITEȘTE ȘI: TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ A MURIT! MESAJUL VIORICĂI DĂNCILĂ: ”O ADEVĂRATĂ VALOARE A FILMULUI ȘI TEATRULUI”)

Costin Mărculescu a postat, la rându-I, la scurt timp, atacându-l pe Bănică. “Asta a postat colegul și neprietenul meu ȘTEFAN BĂNICĂ jr. Tanti TAMA despre dispariția marei actrițe TAMARA BUCIUCEANU. EL care nu a iubit-o niciodată și care nu l-a iubit nici pe tatăl său marele actor ȘTEFAN BĂNICĂ senior care nu este la Bellu și care e la grămadă pe o cruce cu alții din familie la cimitirul Reînvierea…..”, a fost reacția lui Mărculescu. El a avut un rol secundar în Liceenii.

Carieră impresionantă în teatru și film a Tamarei Buciuceanu Botez

Între 1948-1951 frecventează Institutul de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iași, însă în anul IV de studii se transferă la București, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică la clasa profesorului Nicolae Bălțățeanu (asistentă Sorana Coroamă-Stanca). Tamara Buciuceanu termină studiile în 1952. Este una dintre reprezentantele generației de aur a teatrului românesc. Este supranumită “Doamna comediei românești”, fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie. A jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din seria “Liceenii”.

A jucat pe scenele marilor teatre ale capitalei precum: Giulești, Bulandra, Național, Teatrul de comedie etc. A interpretat-o pe Coana Chirița pe scena Teatrului Național din Iași. (VEZI AICI: A MURIT TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ! CE LE-A CERUT APROPIAȚILOR PE PATUL DE SPITAL: ULTIMA DORINȚĂ)

A avut roluri importante în teatru în piese precum “Coana Chirița”, “Romeo și Julieta la început de noiembrie”, “Scaunele”, “Cumetrele”, “Doctor fără voie”, “Nepotul”, “Așteptând la arlechin”, “Domnișoara Nastasia”, “Mamouret” etc. Cartea de vizită a carierei sale rămâne fără îndoială personajul Vicăi Delcă din piesa “Dimineață pierdută” după Gabriela Adameșteanu. De asemenea Tamara Buciuceanu a făcut o cariera impresionantă și în Televiziune, memorabile fiind cupletele sale din programele de Revelion. TVR Media a lansat în 2006 DVD-ul “Tamara Buciuceanu” ce cuprinde o selecție din aparițiile sale memorabile în programele de divertisment ale Televiziunii Române. (NU RATA: TAMARA BUCIUCEANU BOTEZ A MURIT! DRAMA MARII ACTRIȚE: ”EL A PLECAT ÎN CERURI!”)

În data de 23 octombrie 2014, într-o ceremonie ce a avut loc la Castelul Peleș din Sinaia a primit din partea Casei Regale a României decorația Ordinul Coroana României în grad de Ofițer cu ocazia celei de-a 93-a aniversări a regelui Mihai I al României, decorație înmânată de principesa moștenitoare Margareta, Custodele Coroanei române.