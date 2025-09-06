Acasă » Știri » Cozile de la ghișee se mută în online. Cum primești număr de ordine și cum știi că e rândul tău

Cozile de la ghișee se mută în online. Cum primești număr de ordine și cum știi că e rândul tău

De: Andreea Stăncescu 06/09/2025 | 22:48
FOTO: Shutterstock

În era digitală, modul în care oamenii așteaptă la rând s-a schimbat radical. Dacă odinioară cozile interminabile din fața ghișeelor erau o imagine obișnuită, astăzi ele se mută tot mai mult în spațiul virtual. De la bilete la concerte și spectacole, până la consultații medicale sau lansări de produse populare, tehnologia cozilor online a devenit soluția modernă care promite mai mult confort și o gestionare eficientă a cererii.

Fie că este vorba despre bilete la concerte, spectacole de teatru sau meciuri de fotbal, tot mai multe evenimente utilizează sistemul de cozi virtuale. Acesta permite utilizatorilor să își rezerve un loc pe site sau într-o aplicație și să aștepte notificarea prin care sunt anunțați când le vine rândul. Astfel, organizatorii reușesc să evite blocajele apărute atunci când zeci de mii de oameni încearcă simultan să cumpere bilete.

Cozile s-au mutat în mediul online

Fenomenul cozilor virtuale nu se limitează doar la zona de divertisment. În domeniul medical, tot mai multe clinici și spitale au introdus aplicații care le permit pacienților să intre într-o „sală de așteptare” online. Aceștia pot discuta cu medicii prin apel video, direct din confortul propriei locuințe, eliminând astfel timpul pierdut pe holurile supraaglomerate.

Un exemplu grăitor îl reprezintă lansările de produse foarte căutate, cum ar fi jucăriile Bubu, disponibile în Europa doar prin magazinul oficial și după înscrieri sau concursuri. Situații similare s-au înregistrat și la vânzarea biletelor pentru marile concerte ale artiștilor internaționali, precum Coldplay sau Ed Sheeran, dar și la meciurile echipei naționale, unde mii de fani s-au conectat simultan pentru a prinde un loc.

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

Tehnologia din spatele acestor cozi online nu este una complicată, bazându-se pe servere web și baze de date clasice. Avantajele, însă, sunt evidente: oamenii economisesc timp, nu mai sunt nevoiți să stea fizic la cozi, iar organizatorii pot monitoriza în timp real cererea și își pot adapta strategiile de vânzări.

CITEȘTE ȘI: Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii, dar și la materialul uniformelor celor mici

Facturile românilor din iulie, mai scumpe cu 21% înainte de termen. Consiliul Concurenței intervine

Tags:
Iți recomandăm
Va mai participa Teo la Insula Iubirii, după succesul avut cu Ella Vișan? Ispita dă verdictul final
Știri
Va mai participa Teo la Insula Iubirii, după succesul avut cu Ella Vișan? Ispita dă verdictul final
Isabel și Claudiu de la Insula iubirii s-au „tunat”! Ce intervenții estetice și-au făcut cei doi logodnici
Știri
Isabel și Claudiu de la Insula iubirii s-au „tunat”! Ce intervenții estetice și-au făcut cei doi logodnici
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în...
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de Papa Leon XIV
Adevarul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va...
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Digi 24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh
Digi24
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a...
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
kanald.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de...
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă...
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
kfetele.ro
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți,...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
observatornews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Zodiile care sunt înconjurate de o aură de pe 6 septembrie, de la ora 13.00. Se schimbă totul în calea lor
Fanatik.ro
Zodiile care sunt înconjurate de o aură de pe 6 septembrie, de la ora 13.00....
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive
Fanatik.ro
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe...
Vechile cărți de identitate nu vor mai fi valabile în UE. Nu se mai poate părăsi țara cu ele din 2026
Capital.ro
Vechile cărți de identitate nu vor mai fi valabile în UE. Nu se mai poate...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o...
Legenda mai puțin cunoscută a stâncilor din inima Bucovinei. I-a fascinat pe turiștii străini
evz.ro
Legenda mai puțin cunoscută a stâncilor din inima Bucovinei. I-a fascinat pe turiștii străini
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
Gandul.ro
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată...
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
as.ro
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la...
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
radioimpuls.ro
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește...
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două...
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Va mai participa Teo la Insula Iubirii, după succesul avut cu Ella Vișan? Ispita dă verdictul final
Va mai participa Teo la Insula Iubirii, după succesul avut cu Ella Vișan? Ispita dă verdictul final
Raluca Bădulescu, crize de nervi și detox de telefon la Asia Express! Prin ce încercare de foc a trecut ...
Raluca Bădulescu, crize de nervi și detox de telefon la Asia Express! Prin ce încercare de foc a trecut pe Drumul Eroilor: “Eram sigură că asta nu este o competiție pentru mine”
Ispita de la Insula Iubirii a păcălit o țară întreagă! Le-a vrăjit pe Maria Avram și Teodora, ...
Ispita de la Insula Iubirii a păcălit o țară întreagă! Le-a vrăjit pe Maria Avram și Teodora, dar a fost deconspirat! Avea iubită acasă de ani buni!
Fratele Vanessei, prietena lui Bogdan de la Ploieşti, a băgat spaima în americani! De ce a fost arestat ...
Fratele Vanessei, prietena lui Bogdan de la Ploieşti, a băgat spaima în americani! De ce a fost arestat nepotul lui Sorinel Puştiu de FBI
Top 25 vedete care și-au etalat costumele de baie, dar cățeii lor au făcut senzaţie! Delia, Bianca ...
Top 25 vedete care și-au etalat costumele de baie, dar cățeii lor au făcut senzaţie! Delia, Bianca Drăgușanu sau Lora, eclipsate de patrupezi la malul mării
Isabel și Claudiu de la Insula iubirii s-au „tunat”! Ce intervenții estetice și-au făcut cei doi logodnici
Isabel și Claudiu de la Insula iubirii s-au „tunat”! Ce intervenții estetice și-au făcut cei doi logodnici
Vezi toate știrile
×