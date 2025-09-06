Cozile de la ghișee se mută în online. Cum primești număr de ordine și cum știi că e rândul tău

În era digitală, modul în care oamenii așteaptă la rând s-a schimbat radical. Dacă odinioară cozile interminabile din fața ghișeelor erau o imagine obișnuită, astăzi ele se mută tot mai mult în spațiul virtual. De la bilete la concerte și spectacole, până la consultații medicale sau lansări de produse populare, tehnologia cozilor online a devenit soluția modernă care promite mai mult confort și o gestionare eficientă a cererii.

Fie că este vorba despre bilete la concerte, spectacole de teatru sau meciuri de fotbal, tot mai multe evenimente utilizează sistemul de cozi virtuale. Acesta permite utilizatorilor să își rezerve un loc pe site sau într-o aplicație și să aștepte notificarea prin care sunt anunțați când le vine rândul. Astfel, organizatorii reușesc să evite blocajele apărute atunci când zeci de mii de oameni încearcă simultan să cumpere bilete.

Cozile s-au mutat în mediul online

Fenomenul cozilor virtuale nu se limitează doar la zona de divertisment. În domeniul medical, tot mai multe clinici și spitale au introdus aplicații care le permit pacienților să intre într-o „sală de așteptare” online. Aceștia pot discuta cu medicii prin apel video, direct din confortul propriei locuințe, eliminând astfel timpul pierdut pe holurile supraaglomerate.

Un exemplu grăitor îl reprezintă lansările de produse foarte căutate, cum ar fi jucăriile Bubu, disponibile în Europa doar prin magazinul oficial și după înscrieri sau concursuri. Situații similare s-au înregistrat și la vânzarea biletelor pentru marile concerte ale artiștilor internaționali, precum Coldplay sau Ed Sheeran, dar și la meciurile echipei naționale, unde mii de fani s-au conectat simultan pentru a prinde un loc.

Tehnologia din spatele acestor cozi online nu este una complicată, bazându-se pe servere web și baze de date clasice. Avantajele, însă, sunt evidente: oamenii economisesc timp, nu mai sunt nevoiți să stea fizic la cozi, iar organizatorii pot monitoriza în timp real cererea și își pot adapta strategiile de vânzări.

CITEȘTE ȘI: Inspectorii ANPC au început controalele la papetării. Părinții sunt sfătuiți să fie atenți la rechizitele pe care le cumpără pentru copii, dar și la materialul uniformelor celor mici

Facturile românilor din iulie, mai scumpe cu 21% înainte de termen. Consiliul Concurenței intervine