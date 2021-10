Cozmin Gușă: ”Mihai Bendeac, trebuie să fii nu doar frumos, cum poate ești, ci trebuie să fii și deștept”

În cadrul emisiunii ”Ce-i în Gușă și-n căpușă”, de pe postul de radio Gold FM, Cozmin Gușă l-a criticat dur pe Mihai Bendeac din cauza unor declarații făcute de actor, acesta numindu-i pe cei care nu s-au vaccinat ”imbecili”.

”Mihai Bendeac, prieteni, un actor talentat, ne afurisește pe toți cei care nu ne vaccinăm! Atenție, omul e bazat, acuză influență rusească. Și pentru că acuză influență rusească zice că pare o dovadă de imbecilitate. Ce-a zis Cîțu, zice și el, ce-a zis Tolontan astăzi, zice și el, și mai susține profundul geopolitician Bendeac ad hoc, că rata de vaccinare scade exact de acolo de unde era Cortina de fier.

Deci, de după cortina gândirii lui, care este profundă și curată, cum e chelia mea e și chelia lui, de acolo el ne spune că are legătură cu geopolitica, treaba asta. Nu a intrat în teorii de tip ortodoxism, însă, deloc întâmplător, ce înjură Tolontan, ca și cum ar avea o partitură, înjură și el, adică Dan Bitman, Diana Șoșoacă, Mugur Mihăescu, cam aici se întâlnesc cei doi mari gânditori, la comandă. Să-mi fie cu iertare!”, a spus Cozmin Gușă.

”Bendeac nu mi-a fost simpatic de la început”

”Bendeac nu mi-a fost simpatic de la început, de când a apărut, mi s-a părut că e bisexual. Eu nu am nimic cu homosexualii, dar bisexualii chiar nu îmi plac, îi consider de o mare unsuroșenie, tocmai din dorința lor de a-și masca cu orice preț un lucru pe care nu vor să-l spună public, ba mai au și familii. După ce am aflat de la niște protectori de ai lui că respectivul actor Bendeac nu este bisexual, ci dimpotrivă, îi plac femeile de le-ar mânca pe pâine, am început să mă uit cu atenție și am râs deseori la scheciurile lui.

M-am uitat și la iUmor, unde, într-adevăr, îmi place de Cheloo, sunt fanul său, iar pe Delia o apreciez și pentru că este una dintre cele două mari cântărețe românce, alături de Andra, nu știu pe care să o pun pe primul loc niciodată, dar și pentru că este o fată foarte inteligentă. Deci l-am luat la pachet și pe Bendeac, dar acum nu mai pot să îl iau.

El se pregătește în postarea asta a lui și spune că știe că vor veni lături peste capul lui, dar conștiința, expertiza, sufletul, inima, rațiunea, știința, medicina, toate îl fac pe el să ne spună, nouă, astora 60-79 la sută, câți om fi, chiar și doi la sută dacă am fi, imbecili!”, a continuat Gușă.

Cozmin Gușă: ”Vrei să și mai multă notorietate decât ai”

”Apoi, măi băiatule, din două una: sau vrei să și mai multă notorietate decât ai, dar crede-mă, ai destulă, te salută lumea pe stradă, te pupă fetele pe chelie și în altă parte, nu îți mai trebuie notorietate în plus, sau dacă faci parte din vreo unitate de asalt plătită, apropos de Tolontan și trusturile de presă, pentru că și Ringier au luat bani mulți de la Guvern pentru ca să le propovăduiască vaccinarea cu un vaccin care nu e vaccin, atunci să îți fie rușine!

Mihai Bendeac, geopoliticianule, mai cortina gândirii de fier, dar știu că ai simțul umorului și-o să iei asta ca pe o pilulă amară, bineînțeles că ne așteptăm cu toții să ne înjuri în continuare, pentru că neaparat, tu trebuie să fii nu doar celebru, trebuie să fii nu doar frumos, cum poate ești, ci trebuie să fii și deștept, măi băiatule și geopolitician dacă se poate. Hai nonoc!”, a încheiat consultantul geopolitic.