Crăciunul la azil, alături de mama ei! ”Vom fi cu ea la masă!” Gestul emoționant făcut de Oana Roman la ceas de sărbătoare

Viața Oanei Roman este departe de a fi una liniștită, cel puțin după ce mama sa a suferit o intervenție chirurgicală dificilă la șold. Recuperarea a mers bine pentru Mioara Roman, datorită îngrijirii de care a beneficiat din partea familiei și a personalului medical de specialitate. Acum, fosta soție a lui Petre Roman se pregătește de un moment cu totul special – masa festivă de Crăciun. La ceas de sărbătoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Oana a făcut mărturisiri emoționante despre cum va petrece sărbătorile alături de cea care i-a dat viață.

După ce a gătit bucatele alese pentru Crăciun, Marius Elisei trebuie să dea o fugă până la părinți. Oana nu pierde timpul și profită de ocazie. O ia pe Iza și vor merge împreună la masa de Crăciun în centrul de recuperare unde se află Mioara Roman. Cât despre felul favorit de mâncare al Oanei Roman, aflați în cele ce urmează!

( CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, DECIZIE RADICALĂ PENTRU MIOARA ROMAN. FIICA LUI PETRE ROMAN ȘI-A MUTAT MAMA LA UN ALT CENTRU DE RECUPERARE: ”VĂ ROG SĂ NU MĂ JUDECAȚI” )

Gest emoționant făcut de Oana Roman pentru cea care i-a dat viață: „În ziua de Crăciun vom fi cu ea la masă!”

CANCAN.RO: Ce preferi din meniul de Crăciun?

Oana Roman: Eu am un singur fel pe care îl iubesc. Eu iubesc salata de boeuf, pot să mănânc oricât, deși nu am voie să mănânc oricât, dar recunosc că salata de boeuf este felul meu de mâncare preferat dintre toate mâncărurile din România.

CANCAN.RO: Cum sunt sărbătorile pentru doamna Mioara?

Oana Roman: Astăzi am fost la ea. Uități-vă la mine pe Instagram și o să vedeți tot ce fac eu. Am fost la mama pentru că au venit colindătorii, am stat cu ea și am urmărit spectacolul, a venit și Moș Crăciun. Mama a băut o cafea, am stat de vorbă acolo, a fost super frumos. Iar în ziua de Crăciun evident că vom fi cu ea la masă.

CANCAN.RO: Vă duceți voi acolo?

Oana Roman: Ne ducem noi acolo pentru că se face o masă cu toată lumea și o să fie foarte frumos.

CANCAN.RO: O să fie și domnul Petre Roman?

Oana Roman: El o să vină la noi, probabil, zilele astea, dar la mama mă duc eu cu Iza sigur. Pentru că și Marius va trebui să se ducă un pic la ai lui.

CANCAN.RO: Mulțumim mult, sărbători fericite!

Oana Roman: Doamne ajută, anul ăsta stăm la noi acasă. Nu vreau bagaje, nu vreau drumuri, nu vreau aeroporturi, nu vreau gări, nu vreau hotel. Vreau să stau acasă și să mă odihnesc!

( ACCESEAZĂ ȘI: ”TATA S-A INTERESAT ȘI…” OANA ROMAN DEZVĂLUIE CE ATITUDINE ARE PETRE ROMAN FAȚĂ DE MAMA EI, MIOARA, INTERNATĂ ÎNTR-UN CENTRU DE RECUPERARE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.