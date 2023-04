Echipa formată din CRBL și Radu Țibulcă participă în cel mai nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva, difuzată la Antena 1. Cei doi nu erau familiarizați unul cu celălalt așa că, după spusele fostului coleg de scenă al lui Smiley, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, au consumat circa 40 de beri pentru a se cunoaște mai bine. Pentru a descoperi așteptările lui CRBL în ceea ce privește show-ul transformărilor, dar și dacă există animozități între el și Radu Țibulcă, vă invităm să parcurgeți rândurile de mai jos, dar și materialul video!

Prima ediție din cadrul sezonului 19 al emisiunii Te cunosc de undeva a debutat, deja, pe micile ecrane în urmă cu doar câteva ore, iar din show-ul transformărilor fac parte atât CRBL, cât și Radu Țibulcă. Producătorii de la Antena 1 i-au oferit fostului component al trupei Simplu alternativa de a forma o pereche cu entertainerul, chiar dacă cei doi nu se cunoșteau prea bine.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, CRBL a dezvăluit că-l știa de departe pe Țibulcă, astfel i-a propus să iasă împreună pentru a se cunoaște mai bine, timp în care au consumat 40 de beri. Mai mult, CRBL a menționat că și-a dat seama că el și Radu Țibulcă se află în aceeași „zodie de nebuni”.

„Ce să fac cu marele premiu? Să discut cu Radu despre cum împărțim banii?”

CANCAN.RO: Te consideri avantajat pentru că tu ai participat de patru ori la Te cunosc de undeva?

CRBL: Da, pot spune că sunt avantajat pentru că știu cumva mersul. Știu pentru ce să mă pregătesc și-mi plac provocările. Adică, n-aș vrea să știu niciodată ce urmează să-mi pice.

CANCAN.RO: Ținând cont că ai fost de atâtea ori concurent, cu siguranță ai o speranță, dar crezi că ai șansă mare de a câștiga?

CRBL: Nici măcar în prima ediție nu mi-am propus să câștig, tot ce mi-am propus să câștig, toată cariera mea, orice am făcut de-a lungul televiziunii, radioului, muzicii, a fost să câștig acolo, să-i câștig pe ei, să-i fac să zâmbească, să aplaude, să se simtă bine. Nu-mi iese de fiecare dată, dar îmi asum responsabilitatea. Să câștig marele premiu? Ce să fac, să discut cu Radu cum împărțim banii? În ce vacanță mergem? E greu și când câștigi. Mai bine să-i câștigăm pe ei.

„Am consumat 40 de beri să ne cunoaștem mai bine”

CANCAN.RO: Pentru prima oară în pereche la Te cunosc de undeva. Cum a venit propunerea să participi cu Radu Țibulcă? A fost din partea ta sau producătorii ți-au oferit varianta asta?

CRBL: De la producție a venit treaba asta. Când am văzut că e vorba de echipă am zis: „Aoleu, eu măcar îmi asum toate prostiile pe care le fac, dar acum, în echipă, trebuie să am și grijă. Cine o fi? Un el, o ea?”. Și mi-au propus, au zis de Radu, am zis că parcă-l știu, am fost colegi pe la radio, face podcast, a făcut așa… I-am zis să ne vedem. Și mi-a fost de ajuns. Adică ne-am văzut, am înțeles că suntem în aceeași zodie de nebuni, de nebuni simpatici, cu o dorință mare de provocări și am zis că gata, asta e, asta e rețeta maximă. Sezonul ăsta vă uitați la televizor să vedeți în ce hal putem să facem și să arătăm.

CANCAN.RO: Vă și ciondăniți pe la filmări?

CRBL: Greu. Deocamdată e foarte greu. Adică ne-am cunoscut, am discutat, ne-am antrenat, am prestat, după care am consumat 40 de beri să ne simțim mai bine, să ne cunoaștem mai bine.

