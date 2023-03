Cornel Păsat și CRBL s-au aflat la cuțite din cauza primului show-concurs pentru supraviețuire, lansat în România. Înjurat non-stop, ca la „ușa cortului”, liderul trupei „Flamingo Boys” a trecut peste cele întâmplate abia după ce fostul component al trupei „Simplu” i-a cerut iertare în genunchi, potrivit declarațiilor făcute de acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO. În prezent, la ani distanță, cei doi par să nu uite cele întâmplate. Între ei a rămas doar loc de bună-ziua, dar nici urmă de prietenie.

Conflictele dintre concurenți reprezintă „sarea și piperul” show-urilor de supraviețuire difuzate pe micul ecran. Nu există ediție a vreunei emisiuni care să nu fie pigmentată cu diverse dispute, de o amploare mai mare sau mai mică.

Fără îndoială, unul dintre cele mai virulente scandaluri ce au avut loc între participanți a fost cel iscat între Cornel Păsat și CRBL în timpul filmărilor primului show de supraviețuire, Rătăciți în Panama, difuzat în anul 2009, în România.

L-a înjurat „ca la ușa cortului”

Cei doi și-au aruncat cuvinte grele încă din prima zi a competiției și au continuat până în momentul eliminării cântărețului. Pe atunci coleg de scenă cu Smiley, CRBL „a sărit calul”, înjurându-l non-stop, „ca la ușa cortului”, pe Cornel Păsat.

„A întrecut orice vulgaritate”

Liderul trupei „Flamingo Boys” a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că a acceptat să se împace cu „rivalul” său din Rătăciți în Panama doar după ce acesta și-a cerut iertare în genunchi. Tot el ne-a mai spus că dacă ar fi ajuns să comită vreun act de violență, mai precis să riposteze și să-l lovească pe CRBL, ar fi suportat consecințele încălcării unei clauze din contract. Iar din acest motiv ar fi fost obligat să plătească pentru „ieșirea” sa nu mai puțin de 100.000 de euro.

„Ne-am împăcat după ce și-a cerut iertare în genunchi. Nu suntem însă prieteni. Ne-am mai intersectat pe la evenimente, doar ne salutăm. Am înțeles că producătorii voiau conflicte pentru rating. Dar el a întrecut orice vulgaritate. M-a înjurat tot timpul, într-un limbaj chiar pornografic. Chiar am avut un șoc atunci. Nu mă așteptam să fie așa de conflictual și fără motiv. Consideram că devenisem prieteni.

Dacă-l loveam, aveam clauză în contract. Mă dădeau afară din emisiune și trebuia să plătesc 100.000 de euro”, a declarat Cornel Păsat pentru CANCAN.RO.

De ce a refuzat „Survivor”

Și-n prezent, Cornel Păsat stă foarte bine la capitolul fizic. Cum acesta trebuie să arate tot timpul bine, pe scenă, el se menține nu doar printr-o alimentație sănătoasă, dar și prin multe ore de antrenament la sală. Și nu degeaba, artistul s-a aflat, recent, pe lista vedetelor ofertate pentru a participa la „Survivor”. Atât el, cât și soția sa, fostă gimnastă în lotul de la Deva.

„Am primit recent propunerea de a participa la Survivor si eu si Bianca. Dar avem copil mic acasă, care are nevoie de amândoi. În plus, fiecare am rămas cu ceva probleme medicale, din cauza uzurii. America Express ar fi însă mai mult pe gustul meu pentru că aș putea face echipă și cu soția mea, mare fan al acestei emisiuni”, ne-a mai spus acesta.

Păsat a adăugat că este posibil ca pe viitor să accepte din nou, o astfel de propunere, mai ales că acest gen de show-uri aduce oricărui participat un plus mare de popularitate.

„Astfel de show-uri sunt bune pentru popularitatea pe care ți-o aduc. Dar și asta ține cam 6 luni și dispare dacă nu ai continuitate pe sticlă”, a încheiat Păsat.