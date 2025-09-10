Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a venit în România de ziua fostei neveste!

Vă mai amintiți de Frank Colin, francezul care a intrat în atenția presei din România după ce a avut idile cu câteva dintre cele mai cunoscute frumuseți ale patriei?! Dacă nu, vă facem noi o scurtă prezentare în rândurile de mai jos. Până una alta vă spunem că, la un deceniu de la divorțul de Maria Marinescu, fosta lui soție, a revenit în România. CANCAN.RO a fost pe urmele lui și are imagini în exclusivitate cu celebrul antreprenor! Iată cu cine s-a întâlnit și unde a petrecut.

Frank Colin a revenit la prima lui dragoste: România!

Frank Colin este, fără doar și poate, un personaj controversat care nu poate sta departe de primele pagini ale ziarelor, cel puțin nu când își face apariția. Antreprenorul francez a ajuns cunoscut la noi în țară în anul 2007, atunci când a început o idilă cu Andreea Raicu. Relația lor nu a durat prea mult, însă francezul, șarmant și descurcătreț, s-a reorientat rapid. A intrat într-o relație cu Maria Marinescu. Creatoarea de modă i-a devenit soție și împreună au un băiat. Au divorțat în 2015, după șase ani de mariaj și fiecare și-a văzut de drum. Când totul părea perfect în viaţa lui, Frank a fost acuzat de trafic de droguri în dosarul Air Cocaine, care a presupus un transport de 700 kg de cocaină ascunse în valize într-un avion privat, estimat la valoarea de peste 20 milioane €. A executat o pedeapsă cu închisoarea, iar în 2016 a fost eliberat. De atunci se bucură din plin de aerul libertății, chiar în țara care i-a adus dragostea. Revenit recent în România, Frank Colin a avut o întâlnire cu doi afaceriști. Iată ce au făcut, dar și unde este cazat bărbatul.

Frank Colin a venit recent în România și s-a cazat la hotel Caro, din zona Floreasca. Nu in orice zi ci culmea exact de ziua Mariei Marinescu, fosta lui nevastă şi mama băiețelului său. Fostul bodyguard al vedetelor internaționale, Naomi Campbell și Mariah Carey, nu avea cum să treacă neobservat, mai ales că blițurile paparazzilor noștri ajung oriunde. Recent, CANCAN.RO l-a surprins pe Frank la restaurant Adamo, acolo unde era însoțit de doi amici și parteneri de afaceri, unul dintre ei fiind Nicholas Nabil Bouri, partener la N.G.B Construction & Management, o companie imobiliară din Europa de Est, cu o cifră de afaceri destul de mare.

Cei trei au petrecut vreme de o oră și jumătate la restaurant, acolo unde s-au delectat cu preparate și băuturi pe placul lor, au discutat afaceri și au fumat trabuc. Atmosfera era relaxantă, iar cei trei păreau că au ceva de pus la cale. După ce au terminat discuțiile, au cerut nota și au părăsit restaurantul.

Ce a făcut celebrul antreprenor

Ne-a atras atenția și vestimentația aleasă de Frank Colin. Îmbrăcat într-o ținută all-white, cu detalii negre, teniși cu talpă înaltă și un haorac negru aruncat nonșalant pe umeri, fostul soț al Mariei Marinescu, nu avea cum să treacă neobservat. Se pare că s-a simțit bine la Adamo, mai ales că, în momentul în care s-a îndreptat alături de amicii săi către parcare, antreprenorul a lăsat un tips generos celor de la restaurant. Apoi, s-a îmbrățișat cu amicul său și, alături de Nicholas Nabil Bouri s-au urcat în mașină și s-au îndreptat către hotelul unde fostul Mariei Marinescu este cazat până la terminarea vizitei în România.

Nicholas Nabil Bouri s-a urcat la volanul propriei mașini, iar Frank Colin a urcat pe scaunul din dreapta. Pe parcursul drumului, fostul bodyguard al lui Naomi Campbell a stat numai pe telefon, probabil era antrenat într-o discuție importantă. Ajuns în fața hotelului Caro, fostul soț al Mariei Marinescu și-a luat la revedere de la amicul său, apoi a coborât din mașină.

