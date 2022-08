Creşte salariul net în 2022. Câţi bani vor lua în plus românii

Vești bune pentru români! Specialiștii în economie preconizează, în acest an, o creștere a salariului net în România. Astfel, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează pentru acest an o creştere a câştigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei.

Prognoza este în creștere faţă de cea din primăvară, când CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un câştig salarial net de 3.822 de lei.

Conform prognozei de vară 2022, câştigul salarial mediu net va creşte anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei, în 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, iar în 2025 cu 8%, la 5.010 lei. În prognoza anterioară, CNSP estimase pentru 2023 un câştig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) şi în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%).

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut lunar, acesta se va majora în 2022 cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.

Și salariul minim pe economie ar putea crește substanțial

Salariul minim pe economie ar putea crește din nou încă din prima zi a anului următor, a fost anunțul făcut în urmă cu puțin timp de către oficiali. Momentan nu există o certitudine în ceea ce privește această decizie, deoarece Guvernul va trebui să ia în calcul mai multe variante pentru a decide clar care va fi suma pe care românii ar putea să o primească lunar.

VEZI ȘI: VESTE BUNĂ PENTRU PENSIONARI! CINE VA PRIMI PESTE 20.000 DE LEI PE LUNĂ

Când ar putea intra în vigoare majorarea salariului minim pe economie

Ministru Muncii a anunțat recent că există posibilitatea ca în curând salariul minim pe economie să se modifice considerabil. Deși momentan este doar în stadiul de proiect, această modificare ar putea intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. Marius Budăi a anunțat că în curând vor începe negocierile, urmând să se analizeze toate problemele care ar putea apărea în momentul în care salariul minim ar crește.

Salariul minim pe economie a crescut în prima zi a anului 2022 la 2.55o de lei pe lună, după ce Guvernul a luat hotărârea pe data de 4 octombrie 2021. În 2021, salariul minim pe care un angajat în primea lunar era de 2.300-2.350 de lei, în funcție de vechimea la locul de muncă.