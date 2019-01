Crima care a îngrozit România! Gigi Toader a fost găsit mort

O crimă îngrozitoare a şocat judeţul Argeş. Duminică seară, Gigi Toader, un bărbat, în vârstă de 58 de ani, zăcea mort, în casa unui prieten după ce fusese bătut. La audieri, bărbatul de 65 de ani a susţinut că amicul său are leziuni din cauză că s-a zbătut, în timp ce îi era rău.

A fost bătut cu făcălețul

Proprietarul locuinței l-a lovit cu sălbăticie pe prietenul de pahar. Se spune că l-ar fi pocnit de mai multe ori cu un făcăleţ, apoi cu un scaun. Despre scandal, Ion Băndoi nu îşi amintea prea mult, din cauză că încă nu se trezise bine. „Nu am văzut cînd l-a bătut. Eu eram afară. Cînd m-am întors era jos. Eu am văzut că-l bătuse. Ei au fost de ziua…împreună. El (n.r Victor Rusalim) are ţuică şi eu am fost să iau ţuică. Am 68 de ani, eu aşa ceva n-am văzut“, spunea cu mare greutate Ion Băndoi, un alt prieten care fusese la fața locului.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Argeş. În faţa oamenilor legii, Victor Rusalim nu a recunoscut că l-a lovit pe prietenul lui de pahar. Întrebat cum de s-a învineţit atît de tare bărbatul mort, cel asupra căruia planau suspiciunile a motivat că s-a zbătut tare în timp ce i se făcuse rău.

„E fratele meu. Nu ştiu nimic despre ce s-a întîmplat. Eu am aflat la ora 9:00 dimineaţă (n.r ieri). S-a îmbătat cu vecinul ăsta al meu (n.r arăta cu capul spre o casă din apropiere) şi cu ăla mortu, s-au luat la bătaie, din ce, nu ştiu. L-a tras afară în drum. L-a scos afară, mort! Dacă nu-l scotea şi chema ambulanţa, poate mai avea viaţă de trăit. Da` el era deja negru. L-a bătut cu făcăleţul pînă l-a omorît! Nu ştiu precis ce s-a întîmplat! Nu vorbeam cu el că

n-am făcut succesiunea şi nici n-am trecut pe la el să mă interesez de viaţa lui. S-au îmbătat toţi trei. M-aş fi gîndit la aşa ceva! Îl credeam în stare! Şi pe mine, cînd a murit mama, a zis că mă omoară. Aici e casa părintească şi el nu a vrut să facă succesiunea să primesc şi eu dreptul meu, după ce au murit amîndoi părinţii“, povestește fratele, Gică Rusalim, potrivit curier.ro.

Victor Rusalim a fost prezentat Parchetului de pe lîngă Tribunalul Argeş cu propunerea de arestare preventivă, propunere pe care ulterior instanţa a admis-o.Victor Rusalim a rămas aşadar, în arest. El este acuzat de omor calificat. Dacă va fi găsit vinovat riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 15 la 25 de ani.