Crimă în Mureș! Un bărbat și-a ucis soția: ireal ce a făcut imediat după gestul extrem

De: Alina Drăgan 25/03/2026 | 17:36
Crimă în Mureș! Un bărbat și-a ucis soția: ireal ce a făcut imediat după gestul extrem
Tragedie în Mureș /Foto: Social media

Un nou femicid în România. Un bărbat în vârstă de 42 de ani și-a ucis soția. Cei doi au avut un conflict, în urma căruia individul și-a înjunghiat soția. După ce a comis crima, bărbatul l-a sunat pe preotul din sat, iar acesta a alertat autoritățile. Din păcate, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic.

Tragedie a avut loc în satul Ghinești, din județul Mureș. Cei doi erau căsătoriți și aveau împreună o fată în vârstă de 15 ani, care a rămas acum fără mamă. Criminalul era taximetrist de meserie, iar victima lucra la o brutărie.

Tragedie în Mureș

Potrivit informațiilor din anchetă, cei doi soți erau acasă atunci când un conflict a izbucnit între ei. Aceștia se certau din cauza locuinței pe care o construiau împreună. În timpul conflictului, bărbatul nu a mai ținut cont de nimic, înjunghiindu-și soția.

După ce a comis oribila crimă, bărbatul de 42 de ani l-a sunat pe preotul din sat și a recunoscut totul. Acesta a fost cel care a alertat ulterior autoritățile. La fața locului s-au deplasat echipajele de salvare, însă, din păcate, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

În urma celor întâmplate, oamenii legii au deschis o anchetă, iar criminalul a fost reținut.

„Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost condus la sediul poliției, pentru luarea măsurilor care se impun”, a declarat purtătorul de cuvânt de la IPJ Mureș.

„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul. Proiectul merge acum la președintele României pentru promulgare.

Proiectul transpune și definește juridic femicidul pentru prima dată în legislația națională, ca formă de violență bazată pe gen. Fapta va putea fi pedepsită ca omorul calificat, fiind vorba de pedepse cu închisoarea de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

În anul 2025, în România au avut loc 59 de cazuri de femicid. Ceea ce înseamnă că lunar câte cinci femei au fost ucise. Sau că, în medie, o femeie este ucisă o dată la șase zile.

 

