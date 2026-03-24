Șofer de TIR, ucis pentru câțiva litri de motorină: ”A trecut cu camionul peste el!”

De: Alina Drăgan 24/03/2026 | 23:13
Tragedie în Spania! Un șofer de TIR a fost ucis de un coleg de breaslă pentru câțiva litri de motorină. Totul s-a întâmplat într-o parcare. Șoferul de TIR a surprins un bărbat cum încerca să îi fure combustibilul din rezervor. Între cei doi a pornit un conflict cu un deznodământ tragic. Cum s-a întâmplat totul?

Crima șocantă s-a petrecut în Spania, duminică 22 martie. Incidentul a avut loc la ora 04:20 dimineața, într-o parcare a unei benzinării din localitatea Alfajarín (provincia Zaragoza), un punct de oprire frecventat de transportatorii de cursă lungă pe ruta spre Madrid.

Șoferul român, un bărbat în vârstă de 59 de ani, se afla în cabina TIR-ului și se odihnea. Acesta a fost alertat de câteva zgomote ce veneau de afară, iar atunci când a verificat a văzut un bărbat cum încerca să îi fure motorina din rezervor.

Bărbatul a coborât imediat din cabină și a încercat să îi oprească pe hoț. Între cei doi a izbucnit un conflict verbal, care a degenerat rapid. În încercarea de a scăpa, hoțul s-a urcat la volanul propriului autocamion și a vrut să plece din parcare.

Iar pentru a-l împiedica, șoferul român s-a pus în fața autocamionului. Însă, hoțul nu a mai ținut cont de nimic, a demarat în trombă și l-a lovit din plin pe român. Impactul a fost atât de violent încât bărbatul a murit pe loc.

Alarma a fost dată imediat de o angajată a benzinăriei, care a văzut întreaga scenă. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare de amploare în întreaga regiune, iar hoțul a fost găsit la 45 km distanță, în zona localității El Burgo de Ebro, și a fost reținut. Se pare că hoțul care s-a transformat și în criminal era tot cetățean român.

„Omul era în cabină. S-a dat jos, hoțul a fugit, a urcat în camion. Colegul, disperat să îl oprească, s-a pus în fața camionului hoțului și hoțul a trecut cu camionul peste el. Sfatul meu pentru voi: când mai prindeți un hoț că vă umblă la rezervoare, vă umblă la marfă, nu mai coborâți”, a declarat un coleg al românului.

 

CITEȘTE ȘI:

Marco, un tânăr de doar 19 ani, a murit într-un accident cumplit. Apelul făcut de familia îndoliată: ”Venim cu o rugăminte”

Anchetă la Spitalul județean Vaslui! Daniela Ciucă, o asistentă de 58 de ani, a murit la doar câteva ore după ce a ieșit din tura de noapte

Iți recomandăm
Aurul dacic furat, patriotismul de paradă și lunga trădare a patrimoniului național
Știri
Aurul dacic furat, patriotismul de paradă și lunga trădare a patrimoniului național
Alex Bodi și Anca s-au împăcat din nou! S-a consolidat relația: fac afacere împreună în Dubai
Știri
Alex Bodi și Anca s-au împăcat din nou! S-a consolidat relația: fac afacere împreună în Dubai
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola...
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
Gandul.ro
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani: „Am vrut doar să readuc totul la locul lui”
Adevarul
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani:...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
Gandul.ro
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă...
Aurul dacic furat, patriotismul de paradă și lunga trădare a patrimoniului național
Aurul dacic furat, patriotismul de paradă și lunga trădare a patrimoniului național
Horoscop 25 martie 2026. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli excesive
Horoscop 25 martie 2026. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli excesive
Alex Bodi și Anca s-au împăcat din nou! S-a consolidat relația: fac afacere împreună în Dubai
Alex Bodi și Anca s-au împăcat din nou! S-a consolidat relația: fac afacere împreună în Dubai
Alex Bodi, dezvăluiri din pușcărie. Ce meniu primea în spatele gratiilor: ”Fiecare știa ce are ...
Alex Bodi, dezvăluiri din pușcărie. Ce meniu primea în spatele gratiilor: ”Fiecare știa ce are de făcut”
Apropiații Andreei Popescu sunt îngrijorați. Fosta dansatoare a Deliei refuză să mai mănânce: ...
Apropiații Andreei Popescu sunt îngrijorați. Fosta dansatoare a Deliei refuză să mai mănânce: ”Sunt foarte supărată”
Câți bani cash poți avea la tine în avion. Regulile sunt clare, iar sancțiunile pentru încălcarea ...
Câți bani cash poți avea la tine în avion. Regulile sunt clare, iar sancțiunile pentru încălcarea lor pot fi mari
Vezi toate știrile