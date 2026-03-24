Șofer de TIR, ucis pentru câțiva litri de motorină: ”A trecut cu camionul peste el!”

Tragedie în Spania! Un șofer de TIR a fost ucis de un coleg de breaslă pentru câțiva litri de motorină. Totul s-a întâmplat într-o parcare. Șoferul de TIR a surprins un bărbat cum încerca să îi fure combustibilul din rezervor. Între cei doi a pornit un conflict cu un deznodământ tragic. Cum s-a întâmplat totul?

Crima șocantă s-a petrecut în Spania, duminică 22 martie. Incidentul a avut loc la ora 04:20 dimineața, într-o parcare a unei benzinării din localitatea Alfajarín (provincia Zaragoza), un punct de oprire frecventat de transportatorii de cursă lungă pe ruta spre Madrid.

Șofer de TIR, ucis pentru câțiva litri de motorină

Șoferul român, un bărbat în vârstă de 59 de ani, se afla în cabina TIR-ului și se odihnea. Acesta a fost alertat de câteva zgomote ce veneau de afară, iar atunci când a verificat a văzut un bărbat cum încerca să îi fure motorina din rezervor.

Bărbatul a coborât imediat din cabină și a încercat să îi oprească pe hoț. Între cei doi a izbucnit un conflict verbal, care a degenerat rapid. În încercarea de a scăpa, hoțul s-a urcat la volanul propriului autocamion și a vrut să plece din parcare.

Iar pentru a-l împiedica, șoferul român s-a pus în fața autocamionului. Însă, hoțul nu a mai ținut cont de nimic, a demarat în trombă și l-a lovit din plin pe român. Impactul a fost atât de violent încât bărbatul a murit pe loc.

Alarma a fost dată imediat de o angajată a benzinăriei, care a văzut întreaga scenă. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare de amploare în întreaga regiune, iar hoțul a fost găsit la 45 km distanță, în zona localității El Burgo de Ebro, și a fost reținut. Se pare că hoțul care s-a transformat și în criminal era tot cetățean român.

„Omul era în cabină. S-a dat jos, hoțul a fugit, a urcat în camion. Colegul, disperat să îl oprească, s-a pus în fața camionului hoțului și hoțul a trecut cu camionul peste el. Sfatul meu pentru voi: când mai prindeți un hoț că vă umblă la rezervoare, vă umblă la marfă, nu mai coborâți”, a declarat un coleg al românului.

