Anchetă la Spitalul județean Vaslui! Daniela Ciucă, o asistentă de 58 de ani, a murit la doar câteva ore după ce a ieșit din tura de noapte

De: Alina Drăgan 23/03/2026 | 23:14
Anchetă la Spitalul județean Vaslui! Daniela Ciucă, o asistentă de 58 de ani, a murit la doar câteva ore după ce a ieșit din tura de noapte
Asistenta medicală a murit la doar câteva ore după ce a ieșit din tură /Foto: Social media

Anchetă la Spitalul Județean Vaslui, după ce o asistentă medicală a murit la doar câteva ore după ce a ieșit din tura de noapte. După ce a terminat tura, Daniela s-a îndreptat spre casă, însă a leșinat și a ajuns la urgență. Ulterior, în doar câteva ore, femeia în vârstă de 58 de ani s-a stins din viață.

Sâmbătă, 21 martie, Daniela a fost de serviciu în schimbul trei, adică a ieșit de la muncă duminică dimineața la ora 07:00. Femeia a plecat spre casă, însă chiar atunci când a ajuns în fața locuinței a leșinat. Un trecător a observat-o și a sunat imediat la 112.

„A fost trimisă o ambulanță B2, pacienta a fost găsită conștientă, coerentă și a fost transportată la spitalul din Vaslui”, a declarat Dan Ungureanu, purtător de cuvânt SAJ Vaslui.

Patru ore mai târziu, după investigații și tratament, Daniela se pregătea să plece acasă, însă nu a mai apucat. A leșinat din nou, iar de data aceasta în ciuda eforturilor medicilor, nu s-a mai putut face nimic pentru ea și a fost declarat decesul.

Asistenta medicală în vârstă de 58 de ani lucra la blocul operator al Spitalului Județean Vaslui, în sălile de intervenții de obstetrică-ginecologie.

Anchetă la Spitalul Județean Vaslui, după moartea asistentei

Nu este primul caz de acest gen de la Spitalul Județean Vaslui. Anul trecut o altă asistentă medicală din spital a murit în condiții suspecte. Femeia venise bolnavă la serviciu, iar în doar câteva ore s-a stins din viață. Atunci, Inspectoratul Teritorial de Muncă a sancționat unitatea medicală pentru că a constatat că sunt prea puțini angajați pentru volumul de muncă din spital.

Și în cazul Danielei o anchetă a fost deschisă. Chiar în ziua în care aceasta și-a dat ultima suflare, inspectorii de la ITM erau în spital pentru un alt control. În urma celor întâmplate, aceștia au anunțat că extind cercetarea.

„În cadrul cercetărilor au fost date 19 chestionare și erau anumite întrebări cu privire la suprasolicitarea fizică. A rezultat că 12 salariați au răspuns pozitiv la întrebările privind suprasolicitarea fizică. Declarând că au prea multe sarcini de muncă”, a declarat Alin Mocanu, șef serviciul control ITM Vaslui.

 

