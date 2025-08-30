Crimă înfiorătoare în Cluj! Un bărbat de 37 de ani și-a ucis soția, după care și-a pus capăt zilelor

O nouă crimă șocantă a avut loc în România! Marius Ghior, un bărbat de 37 de ani din comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj, și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit, după care a fugit de acasă spre lacul Tarnița. După ore de căutări, criminalul a fost găsit fără suflare pe malul barajului. Ce l-a făcut să recurgă la aceste gesturi extreme?

Vineri seara, 29 august 2025, un bărbat din Cluj și-a ucis soția, după ce i-a aplicat multiple lovituri de cuțit în zona gâtului. Oamenii legii au fost alertați în jurul orei 22.45 și au ajuns imediat la locul faptei. Acolo au găsit trupul neînsuflețit al femeii.

„La data de 29 august a.c., în jurul orei 22.45, Secţia 6 Poliţie Rurală Floreşti a fost sesizată, prin apel 112, despre faptul că în comuna Măguri-Răcătău, o persoană de sex feminin ar fi fost victima unei agresiuni. Din primele verificări, a rezultat că un bărbat, de 37 de ani, din aceeaşi localitate, s-ar fi deplasat în zona Muntele Rece, unde ar fi agresat fizic, cu un obiect tăietor-înţepător, o femeie de 32 de ani, după care a părăsit imediat locul faptei”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

De ce a recurs criminalul din Cluj la gesturile extreme

Din primele informații, bărbatul s-a năpustit asupra soției sale, pe fondul unor conflicte familiale. Prima ipoteză luată în calcul de anchetatori este gelozia, potrivit Adevărul. După ce a comis crima odioasă, Marius Ghior a fugit de la locul faptei.

Criminalul a plecat cu mașina în direcția lacului Tarnița. Polițiștii au început imediat căutările și au descoperit autoturismul lui abandonat pe un drum din apropierea lacului de acumulare. Mai multe echipaje specializate din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj au desfășurat activități de căutare inclusiv pe suprafața lacului.

La operațiuni au participat atât jandarmi, cât și polișisti locali. În cele din urmă, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit a doua zi, sâmbătă, 30 august 2025, în jurul orei 11:45. Potrivit anchetatorilor, acesta s-ar fi aruncat în gol de pe baraj.

„În urma activităților complexe de căutare, pe malul barajului Tarnița a fost descoperit trupul unui bărbat. În continuare, sunt derulate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul acestuia, precum și pentru clarificarea implicării sale în evenimentul anterior semnalat”, a informat IPJ Cluj.

