Criminal liber pe străzile din Iași! Un bărbat a fost omorât în casă pentru o sumă importantă de bani, iar oamenii legii sunt în alertă

Un ieșean, în vârstă de 88 de ani, a fost găsit fără suflare în propria casă. Bărbatul ar fi fost omorât pentru o sumă importantă de bani, iar criminalul nu a fost prins până în momentul de față.

Mihai Dodan avea 88 de ani, iar pe trupul său s-au găsit mai multe urme de violență. Vecinii acestuia spun că este vorba despre o crimă, iar motivul ar fi fost o sumă importantă de bani pe care bătrânul o avea strânsă și o ținea în casă.

Vecinii nu au auzit, însă, niciun zgomot din curtea bărbatului. Criminalul este liber, iar oamenii din comună se tem acum pentru viața lor.

”Nu știu să fi avut probleme cu cineva, dar știu că el strângea bani din pensie și îi avea în casă. Nu știu dacă erau mulți sau puțini, dar pentru că s-a auzit din vorbă în vorbă prin sat și mai ales că el era bătrân și fără puteri, au intrat peste el în casă să îi ia banii. Stau aici peste drum, dar nu am auzit nimic, am văzut luni poliție și criminaliști pe aici. Ne este frică acum, și eu sunt bătrână, singură, nu prea ies din casă, că numai nenorociri se întâmplă pe aici. Am auzit că era lovit tare, înjunghiat, l-au nenorocit. Dumnezeu sa-l ierte!”, a povestit o vecină a bărbatului omorât pentru bzi.ro.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au confirmat faptul că a fost întocmit un dosar penal sub acuzația de omor. Se fac cercetări pentru stabilirea cauzei exacte a decesului și pentru identificarea celui/ celor care l-au omorât pe ieșean. Potrivit unor surse judiciare, oameni legii au deja un cerc de suspecți.

”A fost întocmit un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. Având în vedere că ancheta este în desfășurare, deocamdată nu putem oferi mai multe detalii privind această situație”, a declarat Mihaela Apostol, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.