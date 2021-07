În urmă cu doar câteva zile, la numai 19 ani, Ionela Martin și-a pierdut viața în cel mai cumplit mod cu putință. Tânăra din Baia de Fier a fost ucisă cu sânge rece de către fostul său iubit, Raymond Căldăraru, după ce, pentru o perioadă, o amenințase și o șantajase în fel și chip. Deși a făcut plângere la Poliție, oamenii legii nu au reușit să o protejeze, iar amenințările venite din partea individului s-au concretizat, într-un final, într-o crimă fără precedent. CANCAN.RO a aflat detalii șocante despre Raymond Căldăraru, tânărul care nu a avut pic de milă pentru fosta lui iubită și care a înjunghiat-o de mai multe ori, până la moarte.

Ionela Martin a trăit o poveste de dragoste cu bune și cu rele cu Raymond Căldăraru, însă lucrurile dintre ei nu au mers așa cum s-a așteptat tânăra, așa că aceasta a decis să se despartă de el.

Individul de 21 de ani nu a acceptat cu una, cu două, despărțirea, așa că a început să o terorizeze pe biata Ionela. Momentul în care a aflat că fata și-a făcut un nou iubit a fost cel în care furia lui a ajuns la cote maxime. A început să o șantajeze și s-o hărțuiască, iar, cu numai 3 zile înainte de crima odioasă, Ionela a mers și a depus plângere la Poliție. Fostul ei iubit a aflat cele întâmplate.

Dornic de răzbunare, Raymond Căldăraru l-a șicanat în trafic pe actualul iubit al Ionelei, după care l-a obligat pe tânăr să oprească mașina și să o dea jos pe fată. Fără milă, câteva minute mai târziu și chiar în fața casei Ionelei, presupusul criminal a scos un cuțit și a înjunghiat-o pe aceasta de mai multe ori.

“Pe la 1 fără 20 m-a sunat un prieten de-ai lor: Veniți că pe Denisa o înjunghie, o urcă în mașină și pleacă cu ea. Ce puteam face mai mult. Fata a fost într-o mașină, a smuls-o din mașina respectivă, a înjunghiat-o, că se vede balta de sânge acolo unde a înjunghiat-o, și a fugit cu ea încoace spre Târgu Jiu”, a spus Simona Martin, mama fetei, după ce a aflat de tragedia din familia lor.

„Am primit un telefon, de la mama ei, la 12 – 1, nu știu cât era ceasul și zice că fii-mea moare. Am ieșit afară, am găsit poliția la poartă, unde e copilul, mă sună și un domn polițist, altul, am mai primit un telefon”, a spus și tatăl copilei ucise, potrivit presei.

Verișorul presupusului criminal, detalii halucinante

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, unul dintre verișorii lui Raymond Căldăraru, presupusul criminal, a declarat că acesta avea un comportament mai ciudat în ultima perioadă și continua să o hărțuiască pe Ionela Martin, fosta lui iubită, care era extrem de speriată.

„Vărul meu era mai ciudat în ultima perioadă. Noi, prietenii și familia, am crezut că are ceva probleme, că nu-i convine ceva, că nu mai are bani. Nu ne-am gândit că se va ajunge aici. Ne spunea mereu că nu poate să o vadă pe Ionela lângă un alt băiat, că el o iubește, că nu poate să accepte această despărțire, dar iată că nu l-am crezut în stare de un gest atât de extrem și șocant.

Suntem cu toții terminați! Nu știm ce se va întâmpla de acum încolo… Fata plângea mereu să scape de el. Dacă nu-l mai voia, cine e de vină… Păcat de ea, Dumnezeu să o odihnească. Nu știm ce se va întâmpla cu el, vom vedea ce se decide”, ne-a declarat, în exclusivitate, unul dintre verișorii presupusului criminal, Raymond Căldăraru.

Izabela, buna prietenă a Ionelei, cu sufletul sfâșiat de durere

Una dintre cele mai bune prietene ale Ionelei, Izabela, are sufletul sfâșiat de durere în urma morții fetei de numai 19 ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, tânăra a vorbit, cu inima făcută bucăți, despre ultima perioadă din viața victimei.

„Ionela era mereu tristă, stresată. Le spusese tuturor că nu mai vrea să fie cu Raymond, eu i-am zis de la început că nu trebuie să intre în anturaje dubioase. Ea îl părăsise, nu îi conveneau multe lucruri… el era uneori și agresiv.

În ultima perioadă o tot suna, se ducea peste tot pe unde se afla și ea, o șicana. Credeam că o să-i treacă și o să-și vadă de viața lui. Nu cred că a făcut așa ceva din gelozie sau iubire, cred că a făcut asta pentru că nu suporta să se simtă înfrânt de un alt bărbat.

Nu suporta să o vadă pe Ionela cu altcineva. Asta i-a pus capac. Niciodată nu trebuia să facă așa. Până la urmă, e alegerea fiecăruia cu cine trăiește și ce face. Nu o s-o uit niciodată pe Ionela, a fost buna mea prietenă. Îmi pare rău că nu am avut cu ce să o ajut. Dumenzeu să o ierte”, a spus tânăra, cu ochii în lacrimi.

Ce se întâmplă cu presupusul criminal

După ce a ucis-o cu sânge rece pe Ionela Martin, presupusul criminal Raymond Căldăraru a fost găsit de către oamenii legii lângă mașina în care a pus trupul neînsuflețit al tinerei, însă nu a putut declara nimic.

„Nu a dat niciun fel de declaraţie, este într-un şoc emoţional, va fi dus la spital pentru analize. Îi pare foarte rău pentru situaţia creată”, a afirmat avocatul Elvis Belgiu.

În urma faptelor sale, tânărul de 21 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore și urmează să afle ce se va întâmpla cu el, mai departe, după aplicarea legii.