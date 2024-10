Crina Abrudan, momente de panică extremă înainte de a urca pe podium: ”Era ultimul tren spre Paris, apoi și zborul ni s-a anulat…”

Ceea ce trebuia să fie o experiență relaxantă și extrem de plăcută s-a transformat într-o serie de întâmplări stresante pentru Crina Abrudan. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta prezentatoare TV, care ne-a povestit ce i s-a întâmplat la Paris Fashion Week. A fost foarte aproape să rateze defilarea în cadrul căreia era model.

Crina Abrudan se menține într-o formă de invidiat, iar acum culegele roadelor eforturilor sale de a rămâne veșnic fit. Recent, vedeta a defilat pe podiumul de la Paris Fashion Week. Ceea ce trebuia să fie o amintire de neuitat a fost cât pe-aci să se transforme într-un mare eșec. De ce? Crina a pierdut și trenul, și avionul în mai puțin de 24 de ore și a fost pe punctul a rata și defilarea în sine!

”Am decis să mergem câteva zile pe Riviera Franceză înainte de Paris Fashion Week, pentru că designerul Denis Predescu are rochii la vânzare la Cannes și voiam să facem un shooting acolo cu câteva rochii dintre ale lui. Aveam bilete de tren Cannes – Paris, însă eu am mers pe mâna lui Denis și nu am verificat orarul trenurilor sau gara de unde trebuie să luăm trenul din Nisa. Am plecat din Cannes spre Nisa cu timpul la limită, am pierdut trenul programat pentru că, odată ajunși în Nisa, am constatat că greșisem gara, am plecat spre gara corectă, însă din cauza aglomerației de la acea oră, am pierdut și următorul tren, care era și ultimul din acea zi spre Paris”, spune Crina, pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: A fost marele secret, dar acum Crina Abrudan îl rupe! Ce se întâmplă în căsnicia cu Gabi Popescu? ”Prefera să plece puțin de acasă! S-a întâmplat să sparg și telefonul!”

Crina s-a redresat repede și a venit imediat cu soluția salvatoare, însă, din nou, norocul n-a fost de partea ei!

”Am luat repede bilete de avion pentru primul zbor de dimineață, am dat la cală bagajul cu cele 20 de rochii pentru expoziția și prezentarea de la Paris Fashion Week, însă la îmbarcare am fost anunțați ca zborul s-a anulat. Am luat următorul zbor însă, când să primim bagajul, trollerul era rupt, înfoliat cumva de cei din aeroport. Noroc că rochiile au rămas toate în bagaj și au ajuns intacte cu foarte mult noroc, așa cum am ajuns și noi intr-un final”, adaugă vedeta.

Iar dacă fosta prezentatoare era pe cale să rateze prezentarea de modă, altcineva era pe cale să-și rateze propria cerere în căsătorie, deci se poate și mai rău! 😂

”Întârzierea noastră spre Paris l-a afectat și personal pe designerul Denis Predescu, pentru că iubita lui ne aștepta acolo și a stat o noapte singură în Paris spre disperarea lui Denis, care era pregătit cu inelul la el să o ceară în căsătorie. Așa că a amânat cererea în căsătorie până după prezentarea de modă din cadrul Paris Fashion Week și a cerut-o la Sacre Couer”, povestește Crina Abrudan.

Totul e bine când se termină cu bine, însă! După ce a pierdut și trenul, și avionul, Crina Abrudan a reușit să ajungă, în final, la prezentarea buclucașă și să facă o figură pe măsură. În acest sens stau dovadă fotografiile, în care vedeta pare că radiază de-a binelea!

(NU RATA: MOTIVUL PENTRU CARE NU A APĂRUT CRINA ABRUDAN LA TV, DUPĂ CE A PLECAT DE LA ANTENA 1: „NU ESTE CA ȘI CUM MI-AȘ FI DORIT EU”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.