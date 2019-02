Cristi Borcea, atac fără precedent la Gigi Becali: „Mi se face rău în Maybach!”

Gigi Becali și Cristi Borcea sunt prieteni la cataramă. Au reușit în afaceri și și-au permis bolizi de cinci stele. Ambii au câte un Maybach, pe care fostul acționar al lui Dinamo evită, însă, să-l conducă. Motivul este de-a dreptul uluitor și nu va fi, cu siguranță, pe placul lui Gigi Becali, care este fan declarat al respectivei mărci de mașini.

„Eu am avut extrem de multe mașini de la Audi, care rămân preferatele mele. Am avut și BMW înainte, am și Mercedes, dar cel mai bine mă simt în A8-ul meu. În Maybach mă ia cu amețeală, pe cuvânt! Nu-mi place, nu mă simt foarte bine”, a spus Cristi Borcea pentru libertatea.ro.

Omul de afaceri a mai dezvăluit că fiul cel mare, Patrick, este principalul său sfătuitor atunci când intenționează să-și cumpere o mașină nouă.

“De obicei, Patrick mi le alege. «Uite, tati, asta e cool, asta e bună! Și-așa mai departe!». Eu m-am obișnuit în genul de mașini în care am tot mers în ultimii ani, să am confort, dar fără să fie navă spațială. Câte mașini am avut în viață? Hmm, habar n-am, cred că peste 20. Până la urmă, în ciuda faimei și-a confortului, sunt niște obiecte, a comentat ex-dinamovistul. Eu sunt pe genul clasic, tocmai de aceea am rămas fanul Radio Romantic sau al muzicii blues ori Frank Sinatra. Tocmai de aceea îmi plac și mașinile cu care am fost obișnuit de mai multă vreme”, a mai spus Cristi Borcea.