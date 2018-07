Cătălin Botezatu a fost prezent la Xtra Night Show și a vorbit despre injecțiile pe care Cristi Borcea și le-a făcut la închisoare, pentru a arăta mai bine. După ce a fost eliberat, s-a aflat că fostul acționar dinamovist a făcut injecții cu hormone pentru a arăta mai tânăr și a-și îmbunătăți performanțele sexuale.

„N-am operații estetice, nu am intervenții. Mie mi-e frică de tăieturi, nu am botox și nebunii. Am făcut terapia vampir. Injecțiile lui Borcea au ucis zeci de bărbați. Sunt bărbați care au exces și atunci nu au nevoie, alții vin cu un plus de testosteron, dar nu știu dacă întinerește foarte mult. Înainte injectate trebuie făcut un control pentru că orice urmă de cancer îl amplifică și riști foarte mult. Știu tineri din România care au făcut complicații”, a declarat Cătălin Botezatu.

Cristi Borcea a plecat din țară

După experiența trăită în spatele gratiilor, fostul acționar al Dinamo spune că a învățat să aprecieze mai mult oamenii din jur, să petreacă mai mult timp cu oamenii care i-au fost alături în momentele grele și să trăiască fiecare zi cum ar fi ultima. Zis și făcut! Borcea și-a luat iubita de mână și au plecat într-o vacanţă de lux, în străinătate, în care cei doi “porumbei” să se iubească, nestingheriţi, de dimineaţă până seara. (VEZI ȘI: CRISTI BORCEA ȘI VALENTINA PELINEL AU PLECAT DIN ROMÂNIA! PETREC ”LUNA DE MIERE” ÎNTR-UN LOC EXOTIC)

“E adevărat, Cristi şi Valentina se află acum în afara ţarii, într-o vacanţă pe care amândoi o aşteptau. Nu sunt în America, ci ceva mai aproape, Valentina nu a dorit să facă publică destinaţia”, a spus o prietenă de-ale blondinei.Iată că celebrul cuplu are parte, practic, de o lună de miere în avans, ţinând cont că planurile lor de viitor includ şi o nuntă. “În ceea ce priveşte nunta, nu vreau să vorbesc, însă o să vă anunţăm când vom face acest pas. Am trecut prin momente grele, însă am avut parte de multă iubire. Pentru mine, Valentina e femeia visurilor mele, în viaţă ţi se întâmplă sau nu să-ţi găseşti jumătatea, însă, în sfârşit, după atâtea căutări, eu mi-am găsit-o!”, a declarat Borcea pentru click.ro.