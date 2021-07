Cristi Pulhac e un norocos! Cum s-a filmat Raluca Alexandrescu în costum de baie pe plajă | GALERIE FOTO

Raluca Pulhac este una dintre cele mai frumoase neveste de fotbaliști! Cristi Pulhac se mândrește fără doar și poate cu partenera lui. Bruneta a încins atmosfera pe plaja de la malul Mării Negre.

Frumoasa Raluca s-a filmat, pe plajă, într-un costum de baie nou achiziționat, animal print, care îi venea de minune pe trupul bine lucrat la sală. De altfel, ea a mărturisit recent că are mare grijă de aspectul fizic.

”Nu mănânc mult, am grijă la dietă. Fac sport cât de des pot, merg la sala de fitness, dar nu exagerez. Cred că secretul este să cauți echilibrul, iar dacă viața este una cu satisfacții, rezultatele se văd și când vine vorba de fizic”, a spus Raluca Pulhac.

Pe contul de socializare, acolo unde este urmărită de pe 100.000 de oameni, Raluca postează regulat imagini instagramabile în care arată senzațional de bine, foarte sexy. Vă lăsăm să urmăriți pozele „fierbinți” din Galeria Foto a articolului.

Cum s-au cunoscut Raluca și Cristi Pulhac

Cuplul s-a cunoscut la un restaurant, iar Raluca recunoaște că la acea vreme, Cristi Pulhac i-a atras atenția cu carisma lui, fotbalistul reușind să o facă pe focoasa brunetă să râdă copios.

Dar relația lor a pornit, de fapt, de la un loc de parcare pe care Cristi Pulhac, ca un adevărat cavaler, i l-a găsit Ralucăi.

”Căutam un loc de parcare pe un bulevard din Bucureşti. Atunci mi-a ieşit Cristi în cale şi s-a oferit să mă ajute cu locul de parcare. Apoi m-a invitat în oraş, am ieșit de câteva ori, am început să ne cunoaștem și ne-am îndrăgositit unul de celălalt”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Raluca Pulhac.

Au șase ani de căsnicie

“Am făcut nunta pe 24 mai 2015, în Constanța, iar petrecerea a fost la un restaurant din Mamaia, la malul mării. Am avut noroc de vreme perfectă, a fost o zi superbă, cu soare. Nunta a fost organizată în totalitate de noi doi, am avut și artificii, și spectacol”, mai povestește Raluca Pulhac.