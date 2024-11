Cristina a izbucnit în timp ce Andrei Rotaru era la Cancan Exclusiv! Acuzații grave la adresa Diandrei

Cristina și Andrei Rotaru au trecut prin multe momente grele după ce au luat parte la Insula Iubirii. Cei doi au divorțat imediat după ce s-a încheiat emisiunea, din cauza interacțiunilor lui cu Diandra. Fostul concurent al reality show-ului de la Antena 1 a dat cărțile pe față în cadrul unui interviu oferit pentru CANCAN Exclusiv, însă în tot acest timp Cristina le închidea gura răutăcioșilor, care au luat-o cu asalt pe rețelele sociale. Pentru că s-a săturat să i se tot aducă aminte de ispită, iubita lui Andrei a răbufnit!

Cristina și Andrei au avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri, iar 10 ani de căsnicie s-au dus pe apa sâmbetei după Insula Iubirii. Cei doi au divorțat și au încercat să-și vadă de viață separat, însă au ajuns tot împreună. Andrei lămurea idila lui cu Diandra, într-un interviu bombă la CANCAN Exclusiv, unde a făcut dezvăluiri senzaționale. (VEZI AICI)

Cristina de la Insula Iubirii a răbufnit când a auzit numele Diandrei

În tot acest timp, Cristina a ținut să le închidă gura răutăcioșilor, care au asaltat-o cu diverse întrebări legate de Diandra, pe pagina ei de Instagram. Pentru că n-a mai putut să se abțină, fosta concurentă de la Insula Iubirii a răbufnit. Aceasta a dat de înțeles că cea care ar fi insistat să aibă o relație cu Andrei ar fi fost Diandra.

„Diandra unde era?”, a întrebat-o un internaut pe Cristina.

Ei bine, de acolo a pornit jihadul. Replica ei nu s-a lăsat prea mult timp așteptată.

„Dacă îți este dor de ea o poți găsii pe la podcasturi și emisiuni!! Noi am blocat-o de mult, așa ca mai bine o întrebi tu pe unde era când mi-am făcut pozele”, a scris Cristina.

Comentariile nu s-au oprit aici. O tânără a ținut să-i spună Cristinei un detaliu pe care ea l-a considerat important, legat de relația dintre Andrei și Diandra.

„Chiar nu te judec cu nimic, însă ești conștientă că dacă ea îl lua și voia să fie cu el atunci el nu s-ar fi întors niciodată să vă împăcați? De ce ești atât de frumoasă și de senină și stai cu un om care îți ia tot ce ai mai frumos și mai pur?”, a scris internauta.

„Unde să îl ia? Că nu vă mai înțeleg!!! Fata l-a vrut, l-a căutat non stop când au ajuns în Ro, a fost să îi cunoască familia, aveți podcastul lui Andrei duminică la cancan exclusiv, dacă tot nu s-a înțeles mare lucru, acolo vă explică! Dar hai să lăsăm trecutul în spate! Ce a fost a fost, eu să fiu fericită! Și tuturor le doresc să își găsească pacea și iubirea adevărată!”, a răspuns fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Cristina a precizat că nu au ieșit la interval cu declarații până acum, pentru că au vrut să-și vindece relația întâi de toate.