Cristina Ciobănașu s-a despărțit de iubit, după ce s-a afișat cu Vlad Gherman?! Anunțul neașteptat făcut de actriță

Cristina Ciobănașu și-a anunțat fanii de pe Instagram că a trecut printr-o perioadă dificilă, motiv pentru care a fost absentă din mediul online. După spusele ei, este posibil să se fi despărțit de iubitul său, Alexandru Mureșan.

După o relație care a durat mai bine de un deceniu, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au făcut anunțul care i-a șocat pe fani, acela că s-au despărțit. Cei doi au început să își refacă viețile, ea cu Alexandru Mureșan, iar el, cu Oana Moșneagu.

Vlad Gherman s-a și mutat recent cu iubita sa în apartamentul lui. Ea este și colegă de platou cu el pentru emisiunea în care joacă și Cristina Ciobănașu, Adela, difuzată pe Antena 1. Cei doi se afișează mereu în mediul online, dar nu este singura cu care Vlad se postează.

S-a despărțit Cristina Ciobănașu de Alexandru Mureșan? Anunțul vedetei

Cu ceva vreme în urmă, Vlad Gherman a postat o poză în care se afla cu Cristina Ciobănașu la sediul Antenei 1, iar apropierea dintre cei doi era evidentă. După acel moment, Vlad a plecat cu Oana Moșneagu la munte, iar Cristina a făcut un anunț la care nu se aștepta nimeni.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au anunțat faptul că vor rămâne prieteni buni în continuare, deoarece relația lor a fost una extrem de importantă. Totuși, ar putea fi posibil ca apropierea dintre actriță și fostul său iubit să nu îi fi picat tocmai bine lui Alex Mureșan.

„Nu am mai vorbit de mult pe stories, îmi pare rău. Nu am avut o perioadă extraordinară în ultima vreme, dar sunt mai bine (…) Voiam să văd ce faceți voi, să vă spun că sunt în continuare aici chiar dacă nu am mai postat atât de mult. Voi face curând un Q&A, să mai discutăm una alta, să vă dau veștile bune și cele mai puțin bune și cam atât", a spus Cristina Ciobănașu pe Instagram.