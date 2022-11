Cristina Cioran, conversații șocante cu Alex Dobrescu. Iubitul tinerel a făcut-o de râs în mediul online

Cristina Cioran (44 de ani) și Alex Dobrescu (37) au trăit, în ultima perioadă, o dragoste cu năbădăi. Certuri, despărțiri, împăcări, planuri de nuntă… Deși mai tânărul iubit al fostei prezentatoare TV declara, cu doar câteva zile în urmă, faptul că relația lor merge înainte, visul frumos s-a năruit. Blondina i-a transmis, în urmă cu câteva minute mesaje… de-a dreptul șocante.

Cristina Cioran se află de mulți ani în lumina reflectoarelor și a reușit, de-a lungul timpului, să câștige simpatia publicului. Cei care o urmăresc au fost mereu curioși să afle ce se întâmplă în viața acesteia. Vedeta i-a ținut mereu la curent cu tot ce se întâmplă, iar admiratorii s-au bucurat pentru reușitele sale, dar mai ales, în momentul în care aceasta și-a făcut o relație și a devenit mămică.

Însă, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată săptamâna trecută, atunci când au apărut primele semne că în relația sa nu mai este chiar totul roz. Alex Dobrescu a anunțat că nu mai este iubitul Cristinei Cioran, iar de atunci a fost implicat în mai multe situații… neobișnuite. Tânărul a dat o mega petrecere, pe care polițiștii i-au cam stricat-o (VEZI TOATE DETALIILE AICI), ba chiar a început să publice tot felul de filmulețe în care se prezintă în ipostaze extreme. Astfel, zvonuri au început să tot apară, iar Cristina Cioran a decis să îl pună la punct.

Vedeta i-a trimis câteva mesaje, halucinante în care a folosit un limbaj… ce nu o caracterizează.

Cum a început povestea de dragoste dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu

În urmă cu ceva timp, Cristina și Alex au acordat un interviu pentru okmagazine.ro, în cadrul căruia au vorbit despre cum s-au cunoscut. Aceştia au dezvăluit cum a început relația lor.

”Ne-am cunoscut la o petrecere de ziua cuiva, ne-am distrat… A fost fun. Pur şi simplu, am intrat în vorbă… Eu cred în întâlniri. Nimic nu este întâmplător şi orice întâlnire este foarte importantă. Nouă ne-a fost dat să ne întâlnim ca să ne facem fericiţi. Când l-am văzut prima oară, mi s-a părut foarte amuzant, ne-am lipit unul de altul, dar nu era nicio legătură sentimentală atunci, pe loc. După care ne-am reîntâlnit”, a detaliat Cristina Cioran.

Alex Dobrescu a completat: ”La Snagov, pe 8 august 2020… Au fost mai mulţi paşi, dar, nu ştim care a fost primul”.

Mai mult, Alex Dobrescu a vorbit la momentul respectiv și despre nunta cu mama fetiței sale: ”Numai că noi suntem ca şi cum am fi deja căsătoriţi. Am tot cerut-o! Am în minte şi locaţie, şi tot, dar mai aşteptăm”.