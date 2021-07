Cristina Cioran, explicații după ce a fost acuzată că se distrează deși fetița sa este în spital: ”Mi-e foarte greu să accept situația”

Cristina Cioran aștepta luna septembrie cu mare nerăbdare. Era luna în care ar fi trebuit să se întâlnească pentru prima dată cu micuța Ema, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar actrița a născut mult mai devreme, prematur.

După șocul trăit, Cristina Cioran pare ca și-a revenit puțin câte puțin. Mai mult decât atât, actrița a plecat la mare, alături de iubitul ei și de fiul acestuia dintr-o altă relație, în timp ce micuța Ema se află încă la incubator. Acest gest a înfuriat opinia publică, numeroase persoane dezaprobând total faptul că vedeta a ales să se relaxeze în timp ce fiica ei se află încă în spital. După ce a primit comentarii acide în urma gestului său, Cristina a venit cu explicații pentru următorii săi, explicând totul pe Instastory.

”Vă mulțumesc pentru toate gândurile bune, Ema e bine, e e drumul cel bun, face în fiecare zi câte un pas important pentru ea. Acolo, în salon la incubatoare, mai are patru colegi de cameră, două fetițe și doi băieței, în aceeași situație, iar mămicile lor îi pot vedea în aceleași condiții: de două ori pe săptămână, cu test covid și cu aprobare de la management. Este foarte greu. Vă rog și pe voi să înțelegeți că asta e situația, nu este nimeni de blamat, dar COVID-ul asta, care ne-a dat peste cap! Vă pup, vă iubesc și vă mulțumesc!” , a spus actrița.

”Simt nevoia să dau niște explicații”

”Simt nevoia să dau niște explicații. Am fost o zi la mama, eu sunt din Constanța și am fost o zi la mama. Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm, pe care trebuie să le facem și de multe ori nu este suficient un telefon. Îi mulțumesc iubitului meu că nu mă lasă să stau în casă, să pic în vreo depresie și cu orice ocazie mă scoate din casă. Mi-e foarte greu să accept situația, dar asta este! Sper ca într-o săptămână-două să iasă de la incubator și să vedem ce pas urmează. E un drum lung, dar am oameni lângă mine care mă susțin, mă încurajează și mă înțeleg. Noapte bună vă doresc și vă mai spun mâine”, a explicat Cristina Cioran.

Cristina Cioran a împlinit 44 de ani

De ziua ei de naștere, Cristina Cioran scria pe Instagram că fiica ei încă are nevoie să crească și va rămâne internată în spital. „44, happy mom, happy wife! Va multumesc din suflet pentru mesaje, ganduri si incurajari! A fost o zi de nastere si renastere! Am incercat sa raspund tuturor si sper sa nu va suparati pe mine daca nu am reusit sa raspund tuturor.

Suntem optimisti si convinsi ca Ema va fi bine! Deocamdata inca este la incubator; va mai sta acolo pana creste suficient ca sa poata fi luata acasa! M au ajutat si ma ajuta mult mesajele si incurajarile voastre! Va multumesc mult pentru urari si abia astept sa va dau vesti!”, a scris Cristina pe Instagram.

