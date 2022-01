Cristina Cioran, prima imagine din spital după ce a ajuns din nou cu micuţa Ema la urgenţă

Cristina Cioran și Ema au petrecut Crăciunul în spital, cele două s-au internat de urgență în spital chiar în prima zi a Crăciunului, fiind depistate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

Din fericire, după câteva zile de spitalizare și Crăciunul petrecut într-un salon, cele două s-au simțit mai bine și au putut pleca acasă. Însă, nici nu a început bine noul an, că micuța Ema are din nou probleme de sănătate. De data aceasta a făcut bronșiolită.

“Cu stupoare am aflat că spitalul Covid din Constanța nu mai există. Spital Covid era doar la Medgidia. Acolo odată ajunse eram singurele paciente de pe etaj, era și Crăciunul. Eu seara la Medgidia eram negativă, culmea. A doua zi, am ieșit pozitivă. La Medgidia am stat două zile. Am cerut transfer la București, la Grigore Alexandrescu. Pe 29 ne-au externat!

Pe 8 ianuarie copilul nu putea să respire! Iar m-am dus la spital. Pac fă iar bagajul de internare…avea o bronșiolită, s-ar părea. Din fericire, acum e bine! Ema va face peste o săptămână șase luni. E zdrahoaică. Recuperează”, a declarat Cristina Cioran în cadrul unei emisiuni.

Din fericire, micuța Ema se simte mai bine după ce a primit tratamentul corespunzător. Așa cum și-a obișnuit fanii, Cristina Cioran îi ține mereu la curent cu ce se întâmplă în viața sa, astfel că, în urmă cu câteva ore a postat o nouă fotografie, în ciuda momentelor neplăcute prin care trece. Cristina Cioran apare zâmbitoare, semn că cea mică se simte din ce în ce mai bine și probabil că în curând vor putea pleca acasă.

Sursa foto: Arhiva Cancan