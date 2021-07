Cristina Cioran și-a ”scos” burtica de gravidă la LOFT! Deși e la un pas să nască, nu a uitat de distracție

Cristina Cioran se află pe ”ultima sută de metri” cu sarcina, însă acest lucru nu a împiedicat-o să petreacă într-un club de fiţe de pe litoral! Ce-i drept, actriţa strălucește la toate evenimentele mondene la care participă, pentru că trăiește cea mai fericită perioadă din viața ei! CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu vedeta şi iubitul ei, într-o scurtă „vizită” la Loft.

Cristina Cioran este în culmea fericirii de când a aflat că va deveni mămică! În luna septembrie ea va aduce pe lume o fetiță pe care o va chema ”Ema”.

Până când îşi vor ţine pentru prima dată copilul în braţe, Cristina și iubitul ei au hotărât că o petrecere la mare ar fi cel mai bun loc în care să sărbătorească cel mai așteptat moment din viața lor. CANCAN.RO i-a surprins printre vedetele care au „semnat” prezența la Loft în weekend-ul care a trecut.

Graviduţa Cristina Cioran, apariţie de senzaţie la Loft!

Actrița a ales să poarte o ţinută lejeră, formată dintr-un un body care îi scotea burtica în evidenţă, colanţi scurţi şi un pareo de plajă. În mod evident, ea a renunţat şi la tocuri, astfel că în picioare a purtat o pereche de papuci confortabili pentru a putea rezista cât mai mult timp la petrecere.

Nu putem să îl neglijăm nici pe partenerul actriţei, care a ales un outfit destul de extravangant. Bărbatul a purtat o cămaşă lungă albă şi o pereche de pantaloni largi negri.

Pe toată durata petrecerii, Cristina a privit interesată tot ce se întâmplă în jurul ei şi a decis să stea mai retrasă. Iubitul său nu a scăpat-o din ochi nicio secundă, ba chiar a fost foarte atent la nevoile ei. La un moment dat, vedetei i s-a făcut foame, iar în câteva minute iubițelul a rezolvat „problema”. După o gustare copioasă, blondina s-a şi hidratat, iar mai apoi a început o discuţie cu gaşca sa de prieteni.

Celebra actriţă nu a putut să stea departe nici de mediul online. Pentru că cel mai probabil sarcina nu îi mai permite să danseze ca în trecut, vedeta şi-a ocupat timpul cu reţelele de socializare.

Pentru ei s-a încheiat într-un ton amuzant. Pentru că a fost singura care nu a consumat alcool, vedeta a fost şoferul găştii care o însoțea. Astfel, după ce petrecerea s-a încheiat, Cristina Cioran s-a urcat la volanul maşinii, însă a întâmpinat unele dificultăţi atunci când a vrut să iasă din parcarea clubului.

Restul prietenilor au rămas afară pentru a-i da indicaţii vedetei, ca să poată ieşi fără să facă pagube printre celelelte automobile.

Câte kilograme în plus a acumulat Cristina Cioran, după ce a rămas însărcinată

Fosta prezentatoare TV a mărturisit că s-a îngrășat zece kilograme pe parcursul sarcinii, însă acest lucru nu o deranjează. Și-a făcut toate poftele și nu regretă absolut nimic!

Este, totuși, decisă ca după naștere să țină un regim pentru a reveni la silueta de dinainte de sarcină. Până atunci, însă, a dat iama în hainele iubituli său.

”Am venit în cămașa iubitului, că în ea încap. Hainele lui devin rochițele mele. Am intrat in trimestrul trei, care se spune ca e cel mai greu. Nu mi-am dorit să țin regim. Aș fi ținut regim doar dacă ar fi fost necesar. În rest, am zis dacă este această ocazie să mănânc orice, să vină. Nu cred în pofte. Acum îmi permit să mănânc tot ce-mi doresc, pentru că am această scuză, să mă satur de orice.

Vreau să le încurajez pe femeile trecute de 40 de ani, care sunt descurajate de statistici. Că e prea târziu, că le-a sunat ceasul biologic, că sunt prea bătrâne. Așa, și? Nu suntem o generație care să avem basmale în cap, cu cizme de cauciuc, rânind la porci”, a declarat Crsitina Cioran la Antena 3 cu câteva săptămâni în urmă.

