Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie

Astrologul Cristina Demetrescu vine cu vești importante pentru o zodie de apă. Indiferent de vârstă, o parte dintre nativii născuți sub acest semn zodiacal vor simți nevoia să își facă testamentul. Este o perioadă favorabilă pentru a-și exprima opiniile cu entuziasm.

Au mai rămas două zile până la începutul lunii noiembrie, perioadă interesantă din punct de vedere al astrologului Cristina Demetrescu. Pe 29 octombrie, Mercur, planeta comunicării și a gândirii, părăsește energia Scorpionului și pășește în semnul Săgetătorului, aducând un val de speranță, optimism, curiozitate și dorință. Luna pleacă astăzi din Capricorn și se va opri duminică undeva în Berbec, iar miercuri va face conjuncție cu Pluto, aspect care vine la pachet cu o serie de transformări.

Scorpionii pot simți nevoia să își facă testamentul

Pentru o parte dintre cei născuți în zodia Scorpion, expertul în astrologie vine cu vești importante. Urmează o perioadă în care acești nativi ar putea fi preocupați de moșteniri și patrimoniu. Pe măsură ce grijile financiare dispar, conturile cresc și bugetul înflorește, unii dintre ei ar putea chiar să simtă nevoia să își facă testamentul.

Pentru Scorpion, tranzitul lui Mercur în Săgetător pune accent pe sectorul financiar, dar și pe valorile personale. Gândirea acestor nativi se va îndrepta spre consolidarea unui viitor financiar stabil și definirea unor priorități clare.

”Pentru Scorpioni, această săptămână poate aduce preocupări legate de patrimoniu și moșteniri. Unii pot simți nevoia să își facă testamentul, indiferent de vârstă. Pe măsură ce bugetul și conturile cresc, apare și această grijă. Alții se ocupă de proprietăți sau bunuri ale părinților, de exemplu cumpărând o casă pe numele copilului și apoi simțindu-se eliberați de această responsabilitate. Esențial este să se elibereze de aceste griji pentru a-și vedea mai departe de viață”, a spus Cristina Demetrescu.

