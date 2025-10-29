Acasă » Știri » Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie

Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie

De: Irina Vlad 29/10/2025 | 16:31
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care trebuie să își facă testamentul până la începutul lui noiembrie

Astrologul Cristina Demetrescu vine cu vești importante pentru o zodie de apă. Indiferent de vârstă, o parte dintre nativii născuți sub acest semn zodiacal vor simți nevoia să își facă testamentul. Este o perioadă favorabilă pentru a-și exprima opiniile cu entuziasm. 

Au mai rămas două zile până la începutul lunii noiembrie, perioadă interesantă din punct de vedere al astrologului Cristina Demetrescu. Pe 29 octombrie, Mercur, planeta comunicării și a gândirii, părăsește energia Scorpionului și pășește în semnul Săgetătorului, aducând un val de speranță, optimism, curiozitate și dorință. Luna pleacă astăzi din Capricorn și se va opri duminică undeva în Berbec, iar miercuri va face conjuncție cu Pluto, aspect care vine la pachet cu o serie de transformări.

Scorpionii pot simți nevoia să își facă testamentul

Pentru o parte dintre cei născuți în zodia Scorpion, expertul în astrologie vine cu vești importante. Urmează o perioadă în care acești nativi ar putea fi preocupați de moșteniri și patrimoniu. Pe măsură ce grijile financiare dispar, conturile cresc și bugetul înflorește, unii dintre ei ar putea chiar să simtă nevoia să își facă testamentul.

Cristina Demetrescu/ sursă foto: social media

Pentru Scorpion, tranzitul lui Mercur în Săgetător pune accent pe sectorul financiar, dar și pe valorile personale. Gândirea acestor nativi se va îndrepta spre consolidarea unui viitor financiar stabil și definirea unor priorități clare.

Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă la fericire
Dragostea va renaște pentru aceste CINCI zodii. Destinul le oferă o nouă șansă...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

”Pentru Scorpioni, această săptămână poate aduce preocupări legate de patrimoniu și moșteniri. Unii pot simți nevoia să își facă testamentul, indiferent de vârstă. Pe măsură ce bugetul și conturile cresc, apare și această grijă.

Alții se ocupă de proprietăți sau bunuri ale părinților, de exemplu cumpărând o casă pe numele copilului și apoi simțindu-se eliberați de această responsabilitate. Esențial este să se elibereze de aceste griji pentru a-și vedea mai departe de viață”, a spus Cristina Demetrescu.

Cele 2 ZODII care au parte de un miracol până în decembrie 2025. Jupiter și Pluton le deschid drumul către succes și abundență financiară

Două zodii vor da lovitura până la finalul anului. Noroc și câștiguri financiare generoase pentru acești nativi

Tags:
Iți recomandăm
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis
Știri
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet…
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Știri
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la...
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Gandul.ro
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut...
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali, găsită moartă
Adevarul
O bătrână uitată de un vas de croazieră pe o insulă din Marea...
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Parteneri
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani....
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La 37 de ani, campioana a ales un alt drum
Prosport.ro
FOTO. Cristina Neagu a plecat din România în SUA pentru a descoperi bucuriile vieții. La...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Digi 24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a...
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Digi24
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
go4it.ro
Seria OPPO Find X9, lansată și în România. Cât costâ?
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Gandul.ro
Românii care vor primi câte 800 de lei. Care sunt condițiile acordării
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis ...
Ce a pățit o pensionară de 72 de ani din comuna Rieni, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis muzician. Cine era „cântărețul”, de fapt, și câți bani i-a trimis
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ...
Maria de la Insula Iubirii face lumină! Ce se întâmplă în procesul dintre ea și Oana Monea, după ce s-ar fi bătut în Phuket: “Voi arăta și eu mesajele de jignire”
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste ...
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un ...
S-a aflat motivul pentru care Nicola din Iași și-a luat viața la doar 21 de ani. Cu cine avusese un conflict aprins
Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă ...
Doliu în lumea muzicii populare! Una dintre marile artiste s-a stins din viață: „O grea și lungă suferință”
Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate
Dosar penal pentru explozia din Rahova! Cine sunt cele 6 persoane care vor fi audiate
Vezi toate știrile
×