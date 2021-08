Cristina-Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea emisiunii “Puterea Dragostei”, își spune toate secretele pentru cititorii CANCAN.RO. Frumoasa șatenă dezvăluie detalii despre viața sa sentimentală și explică cum reușește să își păstreăze silueta.

CANCAN.RO: Cristina, ești plecată din România. Cât mai stai în Turcia?

CRISTINA-MIHAELA DOROBANȚU: Sper să stau în Turcia cât mai multă vreme pentru că Istanbul este un oraș superb, de care mă bucur din plin, de fiecare dată. Ca destinație de vară am mers doar în România, la mare, pentru că de fiecare dată când am timp liber și plec din Turcia, nu mă gândesc decât la acasă.

CANCAN.RO: Ce nu-ți lipsește niciodată din bagajul de vacanță?

CRISTINA: În ultima perioadă, când îmi fac bagajul am observat că este alb-negru, pentru că am foarte multe elemente vestimentare în non-culori, iar, pe timpul verii, rochia albă din in nu-mi lipsește niciodată din bagaj, pentru că se potrivește în orice context și o pot purta atât cu sandale cu talpă joasă, dar și cu toc. Prin urmare, fiind un element vestimentar versatil, consider că este ideală pentru orice femeie.

”Când concurenții sunt supărați, fac astfel încât să ne fie bine tuturor!”

CANCAN.RO: Te-ai certat vreodată cu vreun iubit de-al tău din cauza bagajului tău de concediu?

CRISTINA: Nu m-am certat, pentru că de fiecare dată am avut grijă să am un bagaj separat și știu să mi-l pregătesc astfel încât să nu depășesc numărul de kilograme admis. Mi s-a întâmplat o singură dată să-l depășesc, dar recunosc că am și un tips, mă gândesc dinainte câte zile stau plecată și ce ținute îmi doresc să port. În plus, mai adaug două-trei T-shirt-uri și o pereche de jeans.

CANCAN.RO: Ce te face fericită acum?

CRISTINA: Fericită mă face acum faptul că unesc suflete, că iau zi de zi parte la povești extraordinare de dragoste, că trăiesc prin prisma concurenților de la „Puterea dragostei”, și tot ceea ce li se întâmplă lor face parte, cumva, din viața mea, iar asta mă încarcă cu energie. Atunci când, uneori, concurenții, sunt supărați, am grijă să fac astfel încât să ne fie bine tuturor și să fim ca o adevărată familie.

”Nu sunt pretențioasă și nu am așteptări din partea nimănui!”

CANCAN.RO: Cum arată meniul tău de vară? Cum te menții în formă?

CRISTINA: Nu fac nimic pentru a mă menține în formă, mănânc tot ce doresc însă, secretul meu este faptul că am foarte multe mese pe zi și la fiecare dintre ele mănânc foarte puțin. Meniul meu de vară este simplu, mănânc absolut orice, nu-mi refuz nimic, iar dacă vorbim despre dietă nu pot spune că urmez una anume, nu am făcut asta niciodată. În schimb, am un ceai care ajută la detoxifierea organismului, pe care îl beau în fiecare seară, timp de o săptămână, atunci când observ că am luat câteva kilograme în plus.

CANCAN: Ai un iubit acum?

CRISTINA: Destinul mă face să aștept și gândul că într-o zi voi lua cea mai bună decizie pentru mine și pentru viitorul meu. Sunt convinsă că vor urma lucruri extraordinare în plan personal, iar atunci când voi avea de anunțat ceva, cu siguranță o voi face, pentru că sunt o persoană asumată, care întotdeauna a spus lucrurilor pe nume.

CANCAN.RO: Cât de pretențioasă ești în privința următoarei tale relații?

CRISTINA: Nu sunt pretențioasă și n-am așteptări din partea nimănui. Cred că ăsta este și motivul pentru care în fiecare zi sunt fericită, pentru că am grijă ca totul să depindă de mine, să mă fac eu pe mine fericită. Consider că atât timp cât noi ne ocupăm cu fericirea noastră și ne oferim cele mai bune lucruri, astfel încât să radiem, cei din jur vor fi atrași de noi fără să le cerem sau să le impunem anumite reguli.

