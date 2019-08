Cristina Şişcanu, dezvăluiri incredibile despre fosta soţie a lui Mădălin Ionescu: “Mama lor nu s-a…

Cristina Șișcanu este o femeie împlinită! Are o familie frumoasă cu care se mândrește ori de câte ori are ocazia. Totuși, soția lui Mădălin Ionescu a făcut dezvăluiri incredibile despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu este mândră de familia pe care o are și de fiecare dată vorbește cu drag despre cei trei copii și nu face diferențe între copii.

“Noi avem copii de toate vârstele, cu preocupări diferite. Ştefania împlineşte 22 de ani, vrea să ia viaţa în piept şi se pregăteşte să se mute de acasă, la câteva străzi distanţă de noi, Filip are 15 ani, iar Petra are doi. Dacă o întrebi pe cea mică pe cine iubeşte cel mai mult o să spună că pe “Pepe”. Aşa îl alintă ea pe Filip, nu ştiu de ce. Îi zice şi Filip, dar mai des “Pepe”. Pe Ştefania o alintă “Sisi”. Pe Filip îl mângâie, îl pupă, se joacă cu el, îi găteşte în bucătăria ei de jucărie, iar el se preface că bea şi mănâncă tot ce îi pregăteşte ea. Fac şi puzzle-uri împreună. Filip are o răbdare incredibilă cu ea”, a declarat Cristina.

Nu mai este un mister faptul că Mădălin Ionescu are doi copii dintr-o relație anterioară. Cristian Șișcanu a dezvăluit care este în prezent relația copiilor cu mama lor.

“E frumoasă viaţa cu toţi cei trei copii, Ştefania, Filip şi Petra. Nu este uşor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noştri. Eu şi Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoţională a Ştefaniei şi a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ştefania şi pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relaţia dintre ei…Pentru mine este un mister, eu nu aş putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraş”, a spus prezentatoarea.