Cristina Șișcanu, foc și pară pe autoritățile din Italia, după ce soțul ei a fost amendat pe nedrept: „Ce lege absurdă”

Cristina Șișcanu, revoltată din cale afară! Soția lui Mădălin Ionescu a povestit că soțul ei a fost amendat după ce a fost într-o vacanță în Italia, în luna iunie a anului trecut. Fapt ce i-a luat prin surprindere pe amândoi.

Mădălin Ionescu a avut parte de o surpriză, după ce a primit acasă o amendă, din cauza faptului că a mers cu viteză, în timp ce se afla într-o vacanță cu soția lui. Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva luni, când el și soția lui, Cristina Șișcanu erau în Italia, iar într-un moment de neatenție, acesta a depășit limită de viteză. Soția lui, Cristina Șișcanu a povestit fanilor săi totul, pe rețelele de socializare și a spus că în acea zonă, limita de viteză era de 70 de km/h, iar soțul său a condus cu 71,5 km/h. Cu toate acestea, a primit o sancțiune în valoare de aproximativ 51 de euro.

„Am primit o amendă de circulație din Italia, pentru o neregulă, pentru o contravenție pe care am comis-o…nu am comis-o eu, că Mădălin conducea mașina, în luna iulie, când am fost în Italia (…) Limita de viteză era de 70 de km/h și noi am condus cu 71, 5 km/h. Doamne, ce lege absurdă, dar mă rog, vă dați seama că voi plăti”, a povestit Cristina Șișcanu, pe Instagram.

Cristina Șișcanu a vorbit despre relația pe care o are cu Mădălin, în prezent

Într-o notă de umor, în cadrul unui interviu, Cristina a spus că momentele romantice dintre ea și Mădălin s-au mai diminuat, nu pentru că așa au vrut ei, ci pentru că fiica lor, Petra, nu este în totalitate de acord ca părinții ei să petreacă atât de mult timp împreună și să fie „exclusă” din peisaj.

„I-am zis Petrei… ca părinții să nu fie stresați ,să fie relaxați, zâmbitori, mai au și ei nevoie de momentele să petreacă așa împreună, să se giugiulească, ca iubiții. Și Petra a zis că n-avem voie și să mai stăm vreo jumătate de an, până face ea 6 ani și după aia o să ne mai lase și pe noi să facem lucruri așa ca iubiții”, a declarat Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Instagram.