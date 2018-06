Cristina Vasiu și Bogdan Win divorțează la nici cinci luni de căsătorie

Cristina Vasiu și bărbatul alături de care voia să își petreacă tot restul zilelor au decis să meargă pe drumuri deparate. Divorțul lui Bogdan Win de tânăra artistă, vine la nici cinci luni de când cei doi au devenit soț și soție. Rudele și fanii celor doi nu își explică ce s-a întâmplat în mariajul celor doi, de s-au decis să se despartă. (Reduceri mari la jocuri PC )

Cristina Vasiu și Bogdan, fost membru în trupa „Crazy Win", s-au căsătorit pe 27 ianuarie, iar fericitul eveniment a avut loc la mii de kilometri distanță de România.

Cristina Vasiu s-a căsătorit în Canada

„27. ian 2018! Ziua in care am inceput sa iti port numele cu drag, ziua in care ti-am jurat iubire in fata tuturor! Te iubesc Bogdan Win”, a scris Cristina Vasiu, pe pagina sa de Facebook în urmă cu aproape cinci luni.

„Sunt multe zile speciale in viața unui om, însă una este cu adevărat specială atunci când jumătatea vieții tale se unește cu tine sub un jurământ al vieții! De azi, numai suntem 2 suntem 1. Te iubesc om frumos! Te iubesc a mea soție!” a fost mesajului proaspătului soț al artistei.