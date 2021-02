Croitoru pune presiune pe arbitraj înainte de FC Botoșani- FCSB: „Nu m-ar mira să fim dezavantajați!”

Marius Croitoru, a ținut să tragă un semnal de alară vis-à-vis de arbitraj înaintea partidei de duminică cu FCSB, lăsând să se înțeleagă că nu ar fi deloc surprins dacă echipa sa ar fi din nou dezavantajată de cavalerii fluierului.

„La mine e o constantă să am probleme de arbitraj. Ce să mai spun, că am trei meciuri la rând în care arbitrii nu au văzut penalty-uri clare. Pentru mine o obişnuinţă, nu m-ar mira să se întâmple şi acum la fel. Nu că joc cu FCSB, problema e că se greşeşte cu orice echipă joc. Deci nu se întâmplă numai cu echipele mari, singura constantă sunt greşelile împotriva echipei FC Botoşani. Şi greşeli mari, grave, care pot decide un meci, o calificare în play-ff. Problemele de arbitraj sunt mari anul acesta. Anul trecut cu Dinamo am fost cei mai dezavantajaţi de arbitraje, iar anul acesta suntem de departe cei mai dezavantajaţi”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al moldovenilor.

FC Botoşani – FCSB va avea loc duminică de la ora 20:30, partida contând pentru runda a 25-a a Ligii 1, fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Program etapa 25 Liga 1

Dinamo Bucureşti – Viitorul 0-5

Sâmbătă, 27 februarie

ora 12:30 Gaz Metan Mediaş – UTA

ora 15:00 Academica Clinceni – Astra Giurgiu

ora 20:00 Chindia Târgovişte – Universitatea Craiova

Duminică, 28 februarie

ora 18:00 FC Hermannstadt – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

ora 20:30 FC Botoşani – FCSB

Luni, 1 martie

ora 17:30 Politehnica Iași – FC Voluntari

ora 20:30 CFR Cluj – FC Argeș