Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez. Prețul îi surprinde pe români

Sezonul cald a venit, iar odată cu el au apărut și primele fructe specifice. Ca în fiecare an, atenția tuturor a fost îndreptată către cireșe sau mai bine zis către prețul lor. În România și în acest an cireșele se vând la prețuri destul de piperate. Însă, cât costă un kilogram de cireșe în Saint-Tropez?

De câțiva ani încoace, luna mai aduce cu sine un val de glume în mediul online despre cât de scumpe pot fi cireșele. De-a lungul timpului, internauții s-au întrecut în bancuri cu „credite pentru un kilogram” și „cireșe vândute la bucată”. Ei bine, „tradiția” pare că se păstrează și în 2026, fie că vorbim de România sau chiar de Saint-Tropez.

Cu cât se vinde un kilogram de cireșe în Saint-Tropez

Saint-Tropez este una dintre destinațiile exclusiviste din Europa. Celebră pentru iahturile spectaculoase, hotelurile exclusiviste și vacanțele preferate de vedete, stațiunea de pe Coasta de Azur impresionează inclusiv prin prețurile produselor de sezon. Iar cireșele nu fac excepție.

În această perioadă, în magazinele din Saint-Tropez se găsesc cireșele Bigarreau, un soi apreciat pentru fructele mari, cărnoase și foarte dulci. Originare din Franța, aceste cireșe sunt considerate o adevărată delicatesă și se numără printre cele mai căutate fructe ale începutului de vară.

Însă, și prețul lor este pe măsură. În Saint-Tropez, cireșele Bigarreau se vând cu 9,99 euro kilogramul, adică aproximativ 52 de lei. Chiar dacă tariful poate părea ridicat, nu diferă cu mult de prețurile din România.

La Saint-Tropez găsești cireșe cu 52 de lei kilogramul, însă în unele piețe din Capitală prețurile au fost chiar mai ridicate. În piețele din Capitală prețul pentru un kilogram de cireșe diferă în funcție de originea fructelor, dar și de piața în care sunt vândute. În acest an, „recordul” pare să fie deținut de Piața Amzei. Aici, pe tarabele comercianților se găsesc numeroase tipuri de cireșe, însă prețul lor nu este deloc unul atractiv.

În Piața Amzei, cel mai mic preț la cireșe este de 50 de lei. Însă, există și astfel de fructe care se vând cu 60 de lei kilogramul. Este vorba despre cireșele albe, care sunt aduse din Grecia. Comercianții garantează că sunt delicioase. Însă, prețul lor îi sperie pe clienți.

În Obor, recordul a fost de 35 de lei kilogramul. Însă, există și opțiuni și mai avantajoase. Cele mai ieftine cireșe de aici se vând acum la prețul de 10 lei, însă nu sunt la fel de „frumoase” ca acelea aduse din Grecia.

