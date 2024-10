Cu cât vinde Alexia Eram un hanorac din noua sa afacere? Prețul e uriaș

Alexia Eram și-a lansat propriul brand de haine care, de altfel, îi poartă numele. Fiica Andreei Esca a dezvăluit că muncește de mai bine de un an la acest proiect, însă abia acum a găsit momentul potrivit pentru a vorbi public. Află, în articol, cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să te îmbraci în creațiile influnceriței. Prețul unui hanorac este uriaș.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Alexia Eram a anunțat că este pregătită să pornească pe un drum nou. Mai exact, influencerița și-a lansat propriul brand de haine. Toate creațiile sunt confecționate la noi în țară, din materiale de calitate. Astfel, și prețurile sunt pe măsură.

Citește și: Mario Fresh a comis trădarea supremă? Noua iubită e chiar prietena Alexiei Eram?! Cum arată Bianca

Alexia Eram și-a lansat propriul brand de haine de puțin timp. Astfel, pe site-ul oficial al magazinului online sunt disponibile doar câteva modele de tricouri, hanorace și pantaloni sport, în culori de alb, negru și gri. Fiica Andreei Esca a dezvăluit că hainele sunt create din materiale de calitate, astfel și prețurile sunt pe măsură.

Potrivit site-ului oficial al brandului deținut de Alexia Eram, un hanorac se vinde cu 115,90 euro. Cei interesați își pot achiziționa și tricouri, la prețul de 56,90 euro, ia pentru pantalonii lungi trebuie să scoată din buzunar. 70,60 euro. De asemenea, în colecție sunt și pantaloni scurți, care se vând cu 48,90 euro, precum și șepci, care costă 35,20 euro.

Alexia Eram a dezvăluit că muncește de mai bine de un an la acest proiect și s-a implicat în crearea propriului brand. Fiica Andreei Esca și-a pus amprenta atât pe logo, cât și pe materialele din care sunt realizate creațiile vestimentare.

„Aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port.

Acum a venit ‘momentul’ și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că nu mai pot duce totul pana la capăt, am reușit!

Am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să îl împărtășesc cu voi! Acum, tot ce pot să-mi mai doresc, este să vă placă și vouă! Cu drag și recunoștință, Alexia MARGOT.”, a scris Alexia Eram pe Instagram.