Cu ce complexe s-a confruntat Ioana Filimon în copilărie: „Îmi spuneau Buzuca…”

Ioana Filimon se numără printre cele mai frumoase femei din România. Tânăra în vârstă de 28 de ani are o carieră în industria modei, iar de-a lungul timpului a reuşit să câştige două titluiri importante: Miss România în 2016 și Miss Global Model of the World în 2018. Deşi pare că nimic nu ar putea să îi distrugă încrederea în sine, şatena recunoaşte că în copilărie s-a confruntat cu câteva complexe.

Ioana Filimon are un succes răsunător ca model, dar pe lângă acest lucru cochetează şi cu televiziune. Şaten a participat la mai multe emisiun cu ajutorul cărora s-a făcut din ce în ce mai remarcată. De asemenea, tânăra a reuşit să ajungă la inimile celor care o urmăresc prin felul său, nu numai datorită frumuseţii.

Deşi deţine un corp de invidiat, şatena nu a fost întotdeauna mulţumită de felul în care arată.

”A fost greu să citesc că sunt operată”

Într-un interviu pentru revista Viva, Ioana Filimon a recunoscut că a avut complexe în copilărie. Mai mult, se pare că titlul de Miss pe care l-a căștigat i-a schimbat viața.

„Titlul de Miss mi-a schimbat viața. Eu sunt din Timișoara și câștigarea acestui titlu mi-a schimbat cu totul existența, m-am și mutat, de altfel, în București, după acest eveniment. Nu este ușor de purtat acest titlu, au fost multe critici la adresa mea, comentarii răutăcioase legate de felul în care arăt, de buzele mele”, a spus Ioana Filimon.

CITEŞTE ŞI: IOANA FILIMON E PREGĂTITĂ SĂ RENUNȚE LA BURLĂCIE! DETALII DESPRE BĂRBATUL CARE A CUMINȚIT-O. „ESTE IUBITOR ȘI ÎMI OFERĂ ATENȚIE!

„Eu nu am nicio intervenție chirurgicală la nivelul feței și a fost greu să citesc că sunt operată, mai ales că în copilărie am avut un complex, copiii îmi spuneau „Buzuca”. Am simțit presiunea faptului că nu ating standardele de frumusețe ale haterilor, voiam să împacpe toată lumea. A fost greu la început, după ce am câștigat, pentru că m-a izbit faptul că lumea nu este atât de roz cum o vedeam eu de la Timișoara”, a adăugat aceasta.

„Adolescența nu a fost o perioadă foarte frumoasă, am avut parte de bullying. Chiar m-am dus odată la mama, plângând, și am întrebat-o ce să fac. Mă dureau remarcile legate de aspectul fizic, de buzele mele mai proeminente”, a încheat vedeta.

Sursă foto: Instagram