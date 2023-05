Cu ce probleme se confruntă Eliza, fiica Adrianei Iliescu. Cea mai bătrână mamă din România rupe tăcerea

Pe 16 ianuarie 2005, Adriana Iliescu a devenit mamă la vârsta de 66 de ani. Ea a intrat imediat în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai bătrână mamă din România. Fiica sa, Eliza, acum în vârstă de 19 ani, este studentă la două facultăți. Adriana Iliescu a dezvăluit recent cu ce dificultăți se confruntă fiica sa în perioada sesiunilor.

Adriana Iliescu (84 de ani) a devenit cunoscută în România în urmă cu aproape 20 de ani. Mai exact, pe 16 ianuarie 2005, atunci când a devenit mamă la vârsta de 66 de ani, prin inseminare artificială. Femeia a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai bătrână mamă din România. Anii au trecut, iar fetița Adrianei Iliescu, Eliza, a ajuns acum la 19 ani.

Adrian Iliescu a dezvăluit cu ce probleme se confruntă fiica sa. „Am mare încredere în ea că o să reușească”

Beneficiind de o educație aleasă din partea mamei sale, care a fost profesoară universitară de limba și literatura română, Eliza este o tânără foarte serioasă și extrem de preocupată de viitorul ei. În urmă cu un an, ea terminat clasa a XII-a ca șefă de promoție la Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bacalaureatul cu media 9,5. În prezent, Eliza este studentă la facultatea de Litere și la cea de Științe Umane, iar acest lucru îi dă uneori mari bătăi de cap.

Adriana Iliescu a dezvăluit recent că fiicei sale nu îi este deloc ușor să fie studentă la două facultăți. În perioada de sesiune, Eliza are de predat numeroase proiecte și referate, dar are și de învățat la multe examene în același timp. În ciuda dificultăților cu care se confruntă fiica sa, Adriana Iliescu are mare încredere în ea și este convinsă că o să se descurce până la urmă și o să treacă peste toate aceste obstacole.

„Noi, eu și fiica mea, suntem bine, mulțumim Lui Dumnezeu. Suntem sănătoase și avem putere de muncă și de învățat! Fata este bine, în perioada aceasta este aglomerată cu examenele la materii de profil pentru că știți că Eliza este la două facultăți și are mult de învățat, dar o să fie bine, o să se descurce încet, încet. Am mare încredere în ea că o să reușească”, a spus Adriana Iliescu pentru Click.

