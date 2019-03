Cu ce s-a ocupat Andreea Mantea înainte să ajungă celebră. Era în clasa a 9-a și…

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România. În prezent este celebră, dar puțină lume este la curent cu meseria pe care a avut-o brunetă înainte să apară pe “sticlă”.

Pe când era în liceu, Andreea Mantea a avut un job la un restaurant, unde a lucrat ca picoliță. Era în clasa a noua. Acest loc de muncă a propulsat-o în modeling, după ce o clientă a remarcat-o. Astfel că, la sugestia acesteia, a început să participe la toate castingurile de modă.

„După ce am prins câteva joburi și mi-am dat seama că în felul acesta câștigam în câteva zile cât într-o lună întreagă de servit la masă, mi-am zis că asta vreau să fac. Tocmai începea anul școlar, așa că am renunțat la postul de la restaurant și-am rămas numai cu slujba de model”, a spus Andreea Mantea, conform viva.ro.

„După ce am intrat pe făgaşul castingurilor, am descoperit o lume nouă, fascinantă: cunoşteam oameni interesanţi, de la care, când am început să apar în reclame şi videoclipuri, am prins ce şi cum înseamnă să fii regizor. Când a fost vorba să dau la facultate, am vrut să-mi depun dosarul la UNATC, la actorie. Numai că tata nici n-a vrut s-audă de-aşa ceva. Mi-a zis că nu vrea să „crească” o muritoare de foame. Ne-am certat îndelung pe tema asta şi, într-un final, ca să-i fac pe plac, am dat la Relaţii Financiar Bancare Interne şi Internaţionale”, a mai spus bruneta.